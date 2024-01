Niektórzy rodzice, zwłaszcza gdy dzieci są wybredne w jedzeniu, włączają im bajki podczas posiłków lub pozwalają oglądać telewizję. Niektórzy sądzą, że dopóki dzieci jedzą – wszystko jest w porządku. Czy jedzenie przed telewizorem może tworzyć złe nawyki? O nawykach żywieniowych dzieci i jedzeniu przed telewizorem mówi na łamach dailymail.co.uk dr Claire Bailey, lekarka rodzinna.

Jej zdaniem, ma to duże znaczenie. Przyznaje, że jako matka czwórki dzieci doskonale rozumie, dlaczego wspólne posiłki przy stole są coraz rzadsze. Ale, jak wyjaśnia, nie musi tak być. Przywołuje swoje lata dzieciństwa i opowiada, że wspólny rodzinny posiłek był jednym z niewielu stałych elementów. "Trzeba było być wtedy w domu na czas i pomóc w jego przygotowaniu" – wspomina dr Bailey.

Dlaczego warto jeść wspólne posiłki?

Wspólne spożywanie posiłków przy stole to świetna okazja do nadrobienia zaległości w relacjach, opowiedzenia historii czy celebrowania jedzenia. Jeśli uda się to robić – daje to wiele korzyści wszystkim, zarówno dzieciom, jak i rodzicom.

"Jedzenie przed ekranem, nawet jeśli wszyscy są razem, to nie to samo" – mówi dr Bailey. Z powodu ekranu nie zwracamy uwagi na jedzenie, ani na siebie nawzajem.

"Mocno wierzę, że rodziny, które jedzą razem, pozostają razem. Potwierdzają to również liczne badania. Ponadto, według badań, jeśli gotujesz i jesz razem w rodziną masz większe szanse na zdrową dietę, spożywanie większej ilości owoców i warzyw oraz utrzymanie zdrowej wagi" – wylicza lekarka.

Zwraca także uwagę na fakt, że dzieci uczą się obserwując swoich rodziców, przygotowując i delektując się zdrowym, zróżnicowanym jedzeniem, a pomagając w ich przygotowaniu są częścią zespołu. To szansa na wysłuchanie i zareagowanie na to, co dzieje się w ciągu dnia dziecka oraz pomoc w rozwijaniu uważności i odporności emocjonalnej.

Wspólne rozmowy są też ważne dla budowania poczucia własnej wartości i kształtowania wizerunku ciała. Może to skutkować lepszymi wynikami w nauce. Jak twierdzi dr Bailey, wyniki badań wskazują, że "rozmowy przy kolacji wiążą się z mniejszym spożyciem alkoholu i substancji odurzających oraz wystąpieniem depresji w przyszłości". Jedzenie posiłków wspólnie, bez telewizora, to doskonała okazja do rozmów, dzielenia się wspólnym czasem i budowania więzi rodzinnych.

Jak zacząć wspólnie spożywać posiłki?

W pierwszej kolejności warto ustalić godzinę posiłków nieco później dla dzieci i wcześniej dla męża/żony, by choć kilka razy w tygodniu móc zjeść wspólnie posiłek. Należy dążyć do stałych pór. Warto zacząć od ulubionych dań całej rodziny, a następnie stopniowo rozszerzać menu, pozwolić też w niektóre dni dzieciom wybrać posiłek oraz pozwolić im pomóc na przykład nakrywając do stołu.

Jeśli sprawisz, że będzie to spokojny czas, bez telefonów komórkowych, dzieci prawdopodobnie pójdą w twoje ślady. Rodzinne posiłki pozwalają stworzyć środowisko, w którym można cieszyć się wspólnym jedzeniem, rozmawiać i żartować.

Powodów, dla których warto zrezygnować z podawania posiłków podczas oglądania telewizji jest więcej.

Jedzenie przed telewizorem może prowadzić do spożywania jedzenia w sposób nieświadomy i, w rezultacie, może wpływać na zdolność dzieci do rozpoznawania uczucia sytości. Jeśli dzieci spożywają posiłek jednocześnie oglądając telewizję, mogą zignorować sygnały sytości, co potencjalnie może prowadzić do jedzenia nadmiarowego. Jedzenie bez ekranu pozwala także nauczyć się świadomego jedzenia. Skoncentrowanie się na jedzeniu i doznawaniu smaków, a nie na innych rozrywkach, pomaga rozwijać zdrowe nawyki żywieniowe.