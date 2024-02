Ta zagadka matematyczna z pewnością należy do kategorii podchwytliwych. Łamigłówka jest publikowana w różnych formatach. Pojawia się często m.in. na portalach z zagadkami dla dzieci. Co jakiś czas powraca także w mediach społecznościowych, gdzie "miesza w głowach" dorosłych fanów matematycznych zagadek. Na czym polega wyzwanie? Użytkownicy, którzy zmierzyli się z zadaniem potwierdzają, że kluczem do rozwiązania jest przyjęcie określonej perspektywy. Czy odkryjesz o co chodzi?

Jaka reguła rządzi tą zagadką?

Łamigłówkę w oryginalnej formie zadano w 2015 roku czytelnikom Guardiana. Dorośli przyznali, że "wymęczyli się z obliczeniami zdecydowanie zbyt długo". Podajemy zestaw w pełnej, oryginalnej formie. Pytanie brzmi: jaką cyfrą lub liczbą należy uzupełnić ostatni element zestawu?

8809 = 6 5555 = 0

7111 = 0 8193 = 3

2172 = 0 8096 = 5

6666 = 4 1012 = 1

1111 = 0 7777 = 0

3213 = 0 9999 = 4

7662 = 2 7756 = 1

9313 = 1 6855 = 3

0000 = 4 9881 = 5

2222 = 0 5531 = 0

3333 = 0 2581 = ?

Zanim sprawdzisz odpowiedź – wskazówka znajduje się na końcu wpisu – spróbuj zauważyć jakąś prawidłowość. Czy coś rzuca się w oczy? Co coś się powtarza? Czy do głowy przychodzi ci jakieś działanie matematyczne? Wskazówka: weź pod uwagę cyfry, które dają wynik 0. Co może je łączyć? Następnie przyglądnij się bliżej cyfrom dającym wynik 1. Co zauważyłeś?

Poszukiwanie odpowiedzi

Czytelnicy Guardiana zaproponowali kilkanaście odpowiedzi, a niektórym towarzyszyły naprawdę skomplikowane obliczenia. Jeden z użytkowników stworzył następującą regułę. "Odpowiedź to 2! Należy dodać wszystkie cyfry po lewej. Cyfrze 8 przypisujemy wartość 2, a wartość 1 cyfrom 0, 6 i 9. Pozostałym cyfrom przypisujemy wartość 0". Rozwiązanie faktycznie się sprawdza, ale użytkownicy portalu doszli do wniosku, że wynik można uzyskać w jeszcze prostszy sposób.

Jakie jest rozwiązanie zagadki?

Największą przeszkodą w odkryciu prawidłowego wyniku bywa czasem nadmiernie skomplikowany proces myślowy. Za wskazówkę internautom posłużyła informacja, że oryginalną zagadkę rozpisano z myślą o dzieciach. Jakie działania wykona uczeń przedszkola lub pierwszych klas szkoły podstawowej? Internauci doszli ostatecznie do wniosku, że wynik nie jest skutkiem manipulowania cyframi, ale liczbą kółek jakie posiada dana cyfra. Zgodnie z tą regułą cyfrze 8 faktycznie można przyznać "wartość 2" (2 kółka), a "wartość 1" przypadnie cyfrom 0, 6 i 9. Idąc tym tokiem myślenia wyniki dla poszczególnych liczb faktycznie się zgadzają, a brakujący element to "2". Ile czasu zajęłoby ci odkrycie tej prostej reguły?