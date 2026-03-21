Od grudnia w Australii obowiązuje pierwszy na świecie zakaz korzystania z mediów społecznościowych dla nastolatków. Osoby poniżej 16 roku życia nie mogą już posiadać kont na dziesięciu głównych platformach. W tym artykule psychologowie dzielą się wskazówkami, jak rodzice mogą pomóc swoim dzieciom w budowaniu zdrowej relacji z ekranami.

Wskazówka 1: wyznacz „krzesło ekranowe”

Ogranicz czas spędzany przed ekranem w domu do konkretnego miejsca. Może to być konkretny fotel lub kanapa - ważne, aby miejsce to było przestrzennie określone i nie znajdowało się w sypialni. Dzięki temu Wasz dom nie stanie się przestrzenią cyfrową, w której ekrany będą stale dostępne. Wskazane jest również zgromadzenie potencjalnie uzależniających aplikacji na osobnym urządzeniu, którego dziecko nie będzie nosić ze sobą. Ułatwia to cyfrową dyscyplinę: jedno miejsce, jedno urządzenie. Wyobraź to sobie jako powrót do komputera stacjonarnego.

Wskazówka 2: uzależnij dostęp swojego dziecka do smartfona od pewnych warunków

Nie dawaj dziecku automatycznie dostępu do urządzeń tylko dlatego, że osiągnęło określony wiek. Powinno sobie na to zasłużyć, na przykład pomagając w obowiązkach domowych. Zwróć uwagę na niezawodność: czy dziecko konsekwentnie wykonuje swoje zadania bez potrzeby ciągłego przypominania? Czy radzi sobie z cotygodniowymi obowiązkami, takimi jak odkurzanie lub codziennymi, takimi jak nakrywanie do stołu? Najlepiej byłoby, gdyby Twoje dziecko nie miało własnego urządzenia, dopóki nie osiągnie dojrzałości emocjonalnej. Mniej więcej w połowie szkoły podstawowej, gdy dojrzewanie emocjonalne jest już w pełni, możesz rozważyć zakup smartfona lub innego urządzenia mobilnego.

Wskazówka 3: rodzicu, nie używaj ekranów, aby uspokoić dziecko

Jeśli Twoje dziecko jest chore i nie może iść do szkoły, kuszące jest, aby odwrócić wzrok, jeśli korzysta z ekranu w ciągu dnia. Powinieneś tego unikać. Telewizor może być wyjątkiem, ale nawet on powinien być wyłączony przed godziną 16:00. Chodzi o to, że jeśli dziecko ma nieograniczony dostęp do urządzeń cyfrowych, które zapewniają rozrywkę w dniu choroby, może to zachęcić je do unikania konfrontacji z nieprzyjemnymi emocjami i opuszczania zajęć szkolnych. Jest mnóstwo zajęć offline, które mogą mu zająć czas: czytanie, rysowanie, tworzenie muzyki, odrabianie prac domowych, układanie puzzli. To nie tragedia, jeśli siedzenie w domu w dniu choroby wydaje się trochę nudne.

Analogowa wskazówka dla rodziców małych dzieci: nie używaj ekranów do uspokajania dziecka. Pokusa może być silna, zwłaszcza jeśli dziecko zaczyna płakać w miejscu publicznym. Utrudnia mu to jednak naukę samodzielnego radzenia sobie z frustracją, smutkiem czy złym nastrojem. Bądź kochający i troskliwy, ale nie pozwól, aby ta troska przerodziła się w czas spędzony przed ekranem. W przeciwnym razie dziecko nauczy się: „Aha, jeśli będę płakać wystarczająco długo, tata da mi smartfon”.

Wskazówka 4: zwróć uwagę dziecka na wszelkie niedociągnięcia w dbaniu o siebie

Niektóre dzieci są tak pochłonięte swoimi smartfonami, że zaniedbują głód, higienę lub sen. Zwróć uwagę, czy podstawowe czynności pielęgnacyjne, takie jak poranne mycie zębów, są wykonywane bez zachęty. Może się zdarzyć, że dzieci popadną w niezdrowy nawyk, uruchamiając smartfon zaraz po przebudzeniu zupełnie nie zdając sobie sprawy, że są głodne lub nie mogą wyjść do szkoły na czas. Jeśli zauważysz, że to się często zdarza, powinieneś na jakiś czas całkowicie wyeliminować ekrany z życia swojego dziecka. Nie zawsze jest to łatwe, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, gdy wiele szkół zakłada, że dzieci mają dostęp do komputera. W takim przypadku porozmawiaj ze szkołą i innymi rodzicami i wyjaśnij sytuację. Nalegaj, aby Twoje dziecko, w tym konkretnym przypadku, miało przerwę od urządzeń mobilnych.

Wskazówka 5: bądź szczery w kwestii dyscypliny dotyczącej Twoich urządzeń

Rodzic jest wzorem do naśladowania dla swojego dziecka, jeśli chodzi o dyscyplinę cyfrową. Nigdy nie zapominaj: dzieci nie naśladują tego, co mówisz, ale to, co robisz. Być może jesteś jak wielu dorosłych: sam widok lub dotyk telefonu sprawia, że chcesz go otworzyć. W razie potrzeby przyznaj się przed sobą, że używasz urządzeń zbyt często, a nawet jesteś od nich uzależniony. Odłóż telefon po powrocie z pracy. Ustaw głośność tak, aby odbierać tylko połączenia przychodzące, a urządzenie nie piszczało ani nie wibrowało przy każdym powiadomieniu. Jeśli Twoja praca naprawdę wymaga od Ciebie bycia online wieczorami, zastosuj się do pierwszej wskazówki: wyznacz konkretne miejsce, w którym odblokujesz urządzenie. Nie masz innego wyjścia, jak spędzać 15 minut na godzinę przed ekranem? W porządku. Ale potem odłóż urządzenie, dopóki nie będziesz musiał/a do niego wrócić (a nie: będziesz miał/a ochoty). Daj dobry przykład.