Rosnąca liczba przypadków połknięcia przez dzieci małych przedmiotów

W ostatnich latach lekarze obserwują wyraźny wzrost liczby przypadków, w których dzieci połykają niewielkie przedmioty. Analiza przeprowadzona w Stanach Zjednoczonych pokazuje, że w ciągu dwóch dekad liczba wizyt na oddziałach ratunkowych z tego powodu niemal się podwoiła. Około dwadzieścia lat temu średnio 9,5 na 10 000 dzieci poniżej szóstego roku życia trafiało do lekarza po połknięciu ciała obcego. Do 2015 roku wskaźnik ten wzrósł do 18 na 10 000 dzieci. Najczęściej ofiarami takich zdarzeń są dzieci w wieku od jednego do trzech lat, czyli w okresie intensywnego poznawania otoczenia poprzez dotyk i smak. Wśród połykanych przedmiotów dominują monety, które stanowią około 62 procent przypadków. Kolejne miejsca zajmują części zabawek (około 10 procent), biżuteria (7 procent) oraz baterie guzikowe (również około 7 procent). Choć udział baterii w statystykach jest mniejszy, to właśnie one należą do najbardziej niebezpiecznych.

Reklama

Dlaczego baterie guzikowe są tak groźne dla zdrowia dzieci

Baterie guzikowe, które zastąpiły większe baterie cylindryczne w wielu urządzeniach, są małe, błyszczące i łatwo dostępne - a to sprawia, że przyciągają uwagę dzieci. Największe zagrożenie pojawia się wtedy, gdy bateria utknie w przełyku. W kontakcie z wilgotną błoną śluzową dochodzi do reakcji chemicznej, która prowadzi do powstawania jonów wodorotlenkowych. Mogą one powodować poważne oparzenia tkanek już w ciągu kilku godzin od połknięcia. W skrajnych przypadkach dochodzi do perforacji przełyku, obrzęku czy poważnych problemów z oddychaniem. W latach 1995–2010 w Stanach Zjednoczonych odnotowano co najmniej 14 zgonów dzieci spowodowanych połknięciem baterii. Szczególnie niebezpieczne są duże baterie guzikowe o średnicy powyżej dwóch centymetrów, ponieważ łatwo mogą utknąć w przełyku i spowodować poważne uszkodzenia.

Co zrobić, gdy istnieje podejrzenie połknięcia baterii przez dziecko

Reklama

Eksperci są zgodni: jeśli istnieje podejrzenie, że dziecko połknęło baterię guzikową, należy jak najszybciej udać się z nim do szpitala. Lekarze mogą zdecydować o wykonaniu badania rentgenowskiego, które pozwoli ustalić, gdzie znajduje się bateria. W niektórych przypadkach konieczne jest jej usunięcie podczas zabiegu endoskopowego. Jeśli bateria przemieści się do żołądka, powikłania zdarzają się rzadziej. W takiej sytuacji często wystarczy obserwacja dziecka i kontrola lekarza do momentu naturalnego wydalenia baterii z organizmu. Nie oznacza to jednak, że można lekceważyć sytuację - każdorazowo konieczna jest konsultacja medyczna. Rodzice powinni również zadbać o profilaktykę. Warto regularnie sprawdzać, czy baterie w pilotach, zabawkach czy innych urządzeniach są dobrze zabezpieczone. Szczególną uwagę należy zwrócić na domy, w których są starsze dzieci posiadające zabawki zasilane bateriami - młodsze rodzeństwo może je łatwo znaleźć i połknąć drobne elementy.

Nie tylko połknięcie - inne zagrożenia związane z małymi przedmiotami

Zagrożenie pojawia się nie tylko wtedy, gdy dziecko połknie baterię. Równie niebezpieczne jest włożenie jej do nosa lub ucha. W takich przypadkach może dojść do przewlekłego zapalenia oskrzeli, a nawet zapalenia płuc. Co więcej, diagnoza bywa trudna, ponieważ rodzice często nie wiedzą, że dziecko włożyło coś do nosa. Objawy takie jak ból, kaszel, gorączka czy złe samopoczucie mogą być mylone z innymi chorobami.

Lekarze zwracają również uwagę na inne niebezpieczne przedmioty - przede wszystkim magnesy, zwłaszcza neodymowe. Jeśli do przewodu pokarmowego trafi kilka magnesów jednocześnie, mogą się one przyciągać przez ściany jelit. W konsekwencji może dojść do perforacji jelit, obumarcia tkanek, zakażenia krwi, a nawet poważnych zaburzeń pracy układu pokarmowego.

Świadomość i ostrożność kluczowe dla bezpieczeństwa dzieci

Połknięcie baterii przez dziecko jest zdarzeniem, które wciąż zdarza się stosunkowo rzadko w porównaniu z innymi przypadkami połknięcia ciał obcych. Jednak jego potencjalne skutki sprawiają, że nie można go bagatelizować. Kluczowe znaczenie ma świadomość rodziców oraz odpowiednie zabezpieczenie drobnych elementów w domu. W świecie pełnym elektronicznych zabawek i urządzeń niewielkie baterie są niemal wszędzie. Dlatego najważniejszą zasadą jest zapobieganie: przechowywanie baterii poza zasięgiem dzieci, kontrola zabawek oraz szybka reakcja w sytuacji zagrożenia. Dzięki temu można uniknąć dramatycznych konsekwencji i zapewnić najmłodszym bezpieczne otoczenie do odkrywania świata.