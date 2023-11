Heroiny wielkich, polskich ekranizacji

Lata 70. i 80. to złoty czas polskiej kinematografii – w tym doskonałych ekranizacji klasycznych powieści. Nic dziwnego, że dzieła wielkiego ekranu inspirowały również rodziców w nadawaniu klasycznych, ale pięknych imion. Popularnością cieszyły się m.in. Oleńki, Basie i Krzysie – czyli bohaterki sienkiewiczowskiej Trylogii. Podobny zaszczyt spotkał Stefanię – heroinę powieści Trędowata (ekranizacja z 1976 r.) i Jankę – dziewczęcą bohaterkę serialu młodzieżowego z 1989 roku.

Egzotyczne, serialowe piękności

Reklama

Przełom lat 80. i 90. zapoczątkował wielki boom na południowoamerykańskie seriale. Top zestawień otwiera NiewolnicaIsaura – fenomen, który zaowocował wielką popularnością tego imienia w Polsce i na świecie. Do zestawu dołączyła również Esmeralda (meksykański serial z lat 90.), a później Milagros – bohaterka kultowej, argentyńskiej serii Zbuntowany Anioł.

Reklama

Reklama

Disneyowskie księżniczki

Bohaterki Disneya pozostają od lat stałym źródłem inspiracji dla przyszłych rodziców. W topie światowych zestawień najpopularniejszych imion dla dziewczynek wciąż utrzymują się te, które nawiązują do głównych bohaterek animowanych hitów: Aurora, Anastazja, Bianka, Bella, Jasmina, Tiana, Merida.

W 2013 roku do zestawienia dołączyła również Elsa – bijąc rekordy popularności w kinach i w zestawieniach oryginalnych imion dziewczęcych.

Filmowe imiona dla dziewczynek – co podoba się rodzicom?

W top zestawień filmowych imion od lat króluje Matylda – bohaterka filmu Leon Zawodowiec. W 2001 roku do kin weszła Amelia Jean-Pierre’a Jeuneta, dając początek trendowi, który utrzymuje się do dnia dzisiejszego. Jakimi filmami inspirują się jeszcze rodzice pod kątem nadawania imion dziewczynkom? Oto przykładowe komentarze z forów internetowych – odpowiedzi na pytanie które z kobiecych imion filmowych są najpiękniejsze:

W 1995 roku obejrzałam "Leona Zawodowca", a w 2008 r pojawiła się Matylda.

Sygita w "Jasnych, błękitnych oknach".

Kilka lat temu obejrzałam horror "Nawiedzony", gdzie jedną z bohaterek była Eleonora zdrabniana do Nel. Zachwyciło mnie to, wcześniej nie przyszło mi do głowy, że w ten sposób można zdrabniać to imię. Sympatię do Eleonory pogłębiła "Rozważna i romantyczna".

Ofelia. Chociaż imię dość znane z racji chociażby Szekspirowskiej Ofelii i już wcześniej mi się podobało (zwłaszcza zdrobnienie Ofka, jeżeli takowe można od Ofelii utworzyć), to po obejrzeniu "Labiryntu fauna" imię to po prostu mnie zauroczyło i dość długo "chodziło" za mną.

"Jasminum" i urocza, dziewczęca Eugenia. A później była cesarzowa Eugenia w wizjach narratora w filmie „Motyl i skafander”. Od tego czasu dla mnie Eugenia ma w sobie wszystko.

Imiona dla dziewczynek 2023 – spis gov.pl

Spis imion dziewczęcych z I połowy 2023 roku można również potraktować jako źródło inspiracji. Zestawienie (imię, ilość zgłoszeń) potwierdza, że inspiracje filmowe, bajkowe i serialowe przy nadawaniu imion są wciąż aktualne. Na uwagę zasługuje na pewno reymontowska Jagna, disneyowska Aurora i Luna – jedna z bohaterek serii o Harrym Potterze [źródło: dane.gov.pl].

Maja (2255 nadanych imion)

Amelia (1367)

Matylda (418)

Nel (153)

Emma (146)

Jagna (114)

Adelina (91)

Aurora (55)

Luna (44)

Część rodziców celowo szuka rzadkiego imienia dla córki. Spis ponownie podpowiada: w I połowie 2023 roku wśród rzadko nadawanych imion dziewczęcych pojawiły się m.in. Ariela (2 zgłoszenia), bohaterka Małej Syrenki, oraz Arya (2), heroina z Gry o Tron.