Sprawa komplikuje się jeszcze bardziej, gdy prócz zwykłej antypatii martwimy się, że dany znajomy ma zły wpływ na dziecko lub jest dla dziecka złym wzorcem. Jak się zachować?

Przyjaciele w życiu dziecka

Przychodzi taki etap w życiu dziecka, kiedy znajomi stają się naprawdę ważną częścią życia. Chociaż bazą dla dziecka wciąż powinni pozostawać rodzice, nie da się ukryć, że przyjaciele są dla dziecka absolutnie ważnym elementem ich świata. To czas, kiedy życie mówi "sprawdzam" w kwestii wartości wyniesionych z domu i tego, czego dziecko będzie szukać u przyjaciół. Czasami może się wydawać, że to ich opinia i spojrzenie będzie dla dziecka ważniejsze niż zdanie rodzica. To normalny etap rozwoju i rodzic powinien brać to pod uwagę przy ewentualnych interwencjach.

Czego nie robić?

Świadomość, jak ważni są przyjaciele dla dziecka jest kluczowa, gdy chcemy interweniować w momencie, gdy znajomi dziecka są dla nas problematyczni. Dlatego nigdy nie krytykujmy samych znajomych. Zadziała to odwrotnie niż byśmy chcieli. Trzeba zdać sobie sprawę, że te osoby już są ważne dla dziecka i ich krytykowanie nic nie da, a wręcz przeciwnie może jeszcze bardziej wzmocnić relacje dziecka z nimi.

Wypowiadanie się źle o danej osobie tylko zdenerwuje dziecko, które utwierdzi się w przekonaniu, że rodzice nie mają racji, a to bezproblemowa i radosna relacja ze znajomymi jest tą ważniejszą. A przecież nie o to chodzi w podjętej akcji. Pamiętaj, że dla dziecka w danym momencie ważniejsze są inne rzeczy niż te, które wydają się istotne tobie. Poczucie przynależności i bycie częścią grupy jest niejako priorytetem.

Jak działać, gdy znajomy wzbudza wątpliwości?

To, co zmożesz zrobić, to skupić się na danym zachowaniu. Nie krytykuj osoby, ale jakieś zachowanie. Rozmawiajcie o tym, jakie wartości są ważne w waszej rodzinie, czym się kierujecie i dlaczego jakieś zachowanie nie wpisuje się w sprawy dla was ważne. Ufaj dziecku i jego mądrości. Nie musisz łopatologicznie mówić, że ktoś jest zły. Dziecko samo połączy kropki. Możesz też rozmawiać o tym, co dziecko lubi w danej osobie. Spróbować lepiej tę osobę poznać i zrozumieć skąd bierze się fascynacja tą koleżanką lub tym kolegą. Jeśli dziecko zacznie ulegać złym wpływom, dobrze byłoby aby to specjalista przyjrzał się sytuacji w rodzinie i pomógł w rozwiązaniu problemu.