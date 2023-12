Spanie dziecka w innym niż dom miejscu ma szereg plusów, ale niesie też za sobą pewne zagrożenia. Kiedy twoja pociecha jest gotowa na noc poza domem? Pomyślałaś o wszystkich aspektach?

Plusy wynikające z nocowanek

Kiedy dziecko decyduje się na spanie poza domem, to duży krok. Spanie w obcym miejscu to niełatwa sprawa. Wszystko jest inne. Łóżko, pościel, zapachy, zwyczaje przed snem, dźwięki w domu. Wejście w taką sytuację to poważny krok. Dziecko, podejmując to wyzwanie uczy się, jak radzić sobie z nową sytuacją, wyzwaniami i poczuciem obcości. Doświadcza bycia zdanym samym na siebie. Musi też samodzielnie zaopiekować się własnymi potrzebami. Nauczyć się prosić o pomoc, gdy trzeba i zadbać o higienę i przygotowanie do snu. To znacznie więcej niż dobrze znany dzień w przedszkolu czy szkole. Dlatego zadbanie o siebie i pokonanie lęków to ważne doświadczenie, które znacząco może podnieść samoocenę dziecka. Nie można też zapomnieć, że to również dobra zabawa. W końcu spanie poza domem daje poczucie autonomii, a zetknięcie się z różnicami pozwala ćwiczyć krytyczne myślenie o relacjach z drugim człowiekiem.

Nocowanka – minusy

To, co jest dobrego w spaniu poza domem, bywa również jego największym minusem. Pokonanie własnych lęków, nieśmiałości czy wstydu, może być trudnością nie do przejścia na danym etapie. Zmierzenie się z nimi może być dużym przeżyciem dla dziecka. Zderzenie się z różnymi stylami wychowawczymi i innymi rytuałami może być naprawdę dużym stresem. W końcu spanie w grupie rówieśników to też spore napięcie wynikające z niecodziennej sytuacji towarzyskiej. Wszystko to może doprowadzić do długiego przeżywania sytuacji i odbić się na spokoju dziecka.

Nocowanka – czy dziecko jest gotowe?

Pierwszą zasadą bezpieczeństwa dziecka podczas spania poza domem jest dobra umiejętność stawiania przez dziecko granic. Zanim będzie mogło być samo w obcym domu, musi umieć dbać o swój komfort i odmawianie, gdy ktoś próbuje je nakłonić do rzeczy, na które nie ma ochoty. Ważne jest także to, by dobrze poznać rodzinę, do której wysyła się dziecko na noc.

Niestety, do wielu krzywd dzieci dochodzi w środowisku bliskim dziecku, dlatego tak ważne jest to, by wiedziało, które dorosłe zachowania są absolutnie nie do przyjęcia. Warto też porozmawiać o kwestii tajemnicy i o tym, że dorosły i dziecko nie powinni jej mieć. Każdy rodzić najlepiej zna swoje dziecko, potrafi więc ocenić gotowość nie tylko na wyzwania związane ze spaniem poza domem, ale również na poradzenie sobie z ewentualnymi problemami.