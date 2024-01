Koniec przerwy świątecznej i powrót do obowiązków nie jest prosty dla nikogo. Dorośli mogą mieć z tym problem, tym bardziej nie jest więc łatwo dzieciom. Podpowiadamy kilka sposobów na to, jak przejść z trybu świątecznego leniuchowania w ten wypełniony codziennymi obowiązkami.

Reklama

Powolny powrót do rutyny

Zacznijcie przywracać szkolną rutynę kilka dni przed zakończeniem przerwy, a jeśli to niemożliwe to stopniowo wprowadzajcie jej elementy teraz. Zamiast w pierwszy dzień po powrocie do szkoły wystartować z pełną prędkością zadań domowych, korepetycji i zajęć dodatkowych, dajcie sobie czas na rozbieg. Szkoła i obowiązki wracają, ale to wcale nie znaczy, że po szkole nie można obejrzeć filmu lub zjeść kolejnych kilogramów mandarynek. Stopniowo przywracajcie szkolną rutynę, łagodnie przechodząc do trybu obowiązków.

Reklama

Organizacja i planowanie

Z pewnością unikniecie wiele stresu, jeżeli przygotujecie się na powrót do szkoły. Zaplanowane posiłki, logistyka dnia, naszykowane ubrania czy rzeczy potrzebnych do kolejnych projektów. Nikomu nie chce się o tym myśleć w trakcie błogiej przerwy, ale zmobilizowanie się do działania na nadchodzące szkolne dni pomoże łagodniej wejść w szkolny świat. Również zorganizowanie przestrzeni do nauki, uporządkowanie po świątecznym chaosie, pomoże w skupieniu się na nauce i stopniowym przejściu do kolejnych wydarzeń w roku.

Reklama

Zdrowe nawyki żywieniowe i higiena snu

W ramach łagodnego przechodzenia z jednego czasu w drugi, wciąż jeszcze można się rozkoszować świątecznymi przysmakami. Warto jednocześnie zadbać o to, by dziecko nie było głodne, ale nie kontynuowało tylko diety piernikowej. Powrót do szkoły wymaga wiele energii, dlatego wartościowe odżywianie i duża ilość snu są absolutną podstawą w dobrym powrocie do szkolnej rzeczywistości.

Aktywność fizyczna

Jeżeli dziecko większość przerwy świątecznej spędziło wyciągnięte w łóżku, to w porządku. Czas jednak trochę się ruszyć. Pozwoli to na wyjście ze świątecznej stagnacji i nabranie energii przed kolejnymi obowiązkami. Dodatkowo wciąż można cieszyć się zimowym czasem, ponieważ nawet w mieście nie brakuje atrakcji do spędzenia wspólnych chwil na świeżym powietrzu.

Powrót do szkolnej rutyny może być płynny i bezstresowy jeżeli odpowiednio się do niego przygotujemy. Pamiętajcie o byciu wyrozumiałymi i cierpliwymi dla dziecka i dla siebie. Nikomu nie jest łatwo pożegnać się z świątecznym lenistwem.