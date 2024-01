Nasze dzieci będą żyć w jeszcze szybszym tempie niż my. Niestety świat nie zwalnia, dlatego to naszą rolą jest pokazać dziecku, jak dbać o siebie i swoje zdrowie. Oto lista siedmiu rzeczy, na które warto modelować w dziecku.

Sen, ruch fizyczny i dobre odżywianie

Każdy z tych podpunktów to osobny duży temat. Są jednak podstawą naszego zdrowia, a jednocześnie najczęściej rezygnujemy z dbania o nie. Sen w pierwszej kolejności jest skracany, bo przecież jest tyle rzeczy do zrobienia. Pokazujmy dziecku, również na własnym przykładzie, że wszystko inne może poczekać, ale spanie, regularny ruch i dobre odżywianie to priorytety w codzienności. Dodatkowym plusem jest to, że wspólny spacer czy czas przy stole, to nie tylko budowanie zdrowych nawyków, ale również umacnianie więzi.

Stawianie granic

Często dzieci socjalizuje się do tego, by naginały swoje granice, słuchając starszych. Nie są tu bez winy rodzice, którzy ignorują dziecięce zdanie czy nauczyciele lub bliska rodzina, którzy wymagają od dziecka posłuszeństwa. Socjalizowane w ten sposób przez lata dziecko może mieć duże problemy, by dbać o siebie i nie naginać się pod dyktando innych. Dlatego to rolą dorosłego jest szanowanie dziecięcego "nie" i pokazywanie dziecku, jeśli tylko sam dorosły potrafi to robić, jak dbać o siebie i swoje potrzeby.

Zdrowe relacje

Ten punkt ściśle wiąże się ze stawianiem granic. Dziecko, które nie umie tego robić, będzie również zawierać znajomości z osobami, które je naruszają. Trudno będzie mu zbudować relacje czy związki z osobami, które w pełni je szanują i nie wykorzystują. Tłumacz i wyjaśniaj dziecku, co jest ważne w prawdziwej przyjaźni, na czym powinna się opierać i co nią nie jest. Wyjaśnij, czego nie powinna robić osoba, która uważa się za przyjaciela. Na co w przyjaźni można sobie pozwolić, a co jest toksyczne czy krzywdzące. Rozmawiajcie o tym, co dla dziecka jest ważne w relacji z drugim człowiekiem.

Otwarta komunikacja

Trzymanie w sobie urazów i pragnień nie służy niczemu dobremu. Ludzie, którzy jasno wyrażają swoje potrzeby, komunikują pragnienia, wyjaśniają motywacje są zdrowsi psychicznie. Pokaż dziecku, jak to robić. Nie każ się domyślać, nie obrażaj się i nie karz go milczeniem. Na własnym przykładzie pokazuj, że rozmowa o uczuciach i tym, co się dzieje z człowiekiem, przynosi o wiele lepsze rezultaty i pomaga się dogadać ze światem i samym sobą.

Porażki

Współczesny świat nie lubi mówić o porażkach. Człowiek ma non stop odnosić sukces i wszystko robić doskonale. Kiedy jesteśmy wychowani w takiej narracji, błędy, które popełniamy są jeszcze bardziej bolesne. Dlatego tak ważne jest, by wyjaśnić dziecku, że to normalne, popełniać błędy. Nie wszystko w życiu się uda i niejednokrotnie trzeba będzie przełknąć gorzki smak przegranej. Dlatego zamiast skupiać się na ciągłym zwycięstwie, dobrze jest mówić również o tym, jak uczyć się na błędach. I jak obrócić ewentualne niepowodzenie na własną korzyść tak, by służyło naszemu rozwojowi.

Odpoczynek

Niestety, zarówno dorośli, jak i dzieci, mają za mało odpoczynku. Czasy, w których żyjemy zachęcają do bycia w ciągłym pędzie, ciągłego robienia czegoś, ciągłych zmian. Nie mamy kiedy nacisnąć pauzy, zatrzymać się i po prostu odpocząć. To ważne, by kolejne pokolenie posiadało jednak tę umiejętność. Zwolnienie, złapanie oddechu i zatrzymanie się w życiowym pędzie to bardzo trudne zadanie, trzeba więc ćwiczyć je już od dziecka.

Dobroć dla siebie i innych

Ostatni punkt podsumowuje wszystkie powyższe. Jeżeli będziemy z czułością traktować siebie i innych, łatwiej będzie nam się zatrzymać, ze spokojem przyjrzeć życiu i dokonaniom, łapać chwile na odpoczynek. Pokazujmy dzieciom, jak ważne jest życzliwe traktowanie innych i samego siebie. Odpoczynek, sen, ruch, to właśnie podchodzenie z czułością do swojego ciała i zdrowia. Stawianie granic i dbanie o relacje to również czułość wobec świata.