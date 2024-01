Najlepszym prezentem, jaki można podarować seniorom, jest czas i uwaga. Pomóż dziecku zorganizować wyjątkowy dzień, który dziadkowie będą wspominać przez cały rok.

Sekretny przepis babci

Każda babcia ma swoją ulubioną potrawę, z której słynie w całej rodzinie. Być może w tym roku nadszedł czas na przekazanie tajemnicy wyjątkowego smaku kolejnemu pokoleniu? Wspólny czas w kuchni i nauka gotowania przysmaków babci to nie tylko wielka przyjemność, ale też okazja do rozmowy, bycia blisko i słuchania babcinych opowieści. Dobrą alternatywą będzie też po prostu pieczenie ciasteczek czy innego karnawałowego przysmaku. Po wszystkim obowiązkowa jest też pomoc w sprzątaniu, w końcu ma to być przyjemność, a nie dodatkowy obowiązek.

Reklama

Występ dzieci

Reklama

Jeżeli w rodzinie jest więcej dzieci można zorganizować specjalne przedstawienie, które zaprezentuje się tylko dziadkom. Może jakaś znana w rodzinie historia, którą odegrają maluchy? Albo po prostu ulubione wiersze czy powiedzonka. Dzieci są też świetne w opowiadaniu dowcipów i zagadek. Można zatem urządzić dziadkom prawdziwy wieczór kabaretowy. Inną opcją jest muzykowanie. Nauczenie się piosenki specjalnie z tej okazji to dobra zabawa i czuły gest. Polecamy utwór "Dla babci i dziadka" zespołu Czereśnie.

Trwa ładowanie wpisu

Podróż w przeszłość

Ciepła herbatka i zakurzone albumy to pomysł na wspaniałe wspólne chwile. Słuchanie babcinych opowieści o tym, jak było kiedyś, o jej bliskich, czasach, które minęły to nie tylko lekcja historii, ale też zacieśnianie więzi. Wrażliwość na opowieści z przeszłości to lepsze zrozumienie siebie wzajemnie. Wnuki mogą nauczyć się czegoś o babci i wykorzystać tę okazję, by opowiedzieć o tym, co ważne dla nich.

Tworzenie drzewa genealogicznego

To również wersja podróży w przeszłość. Babcia i dziadek pamiętają członków rodziny, których inni mogli już zapomnieć. Rysowanie gałęzi, uzupełnianie dat i oglądanie zdjęć to wspaniały pomysł na wspólny czas. To też wartościowa refleksja nad tym, że nie jesteśmy zawieszeni w próżni a także lekcja o tym jak ważne są rodzinne powiązania.

Specjalne wyjście do kawiarni

Dziecko zabiera dziadków na ciastko! To ono stawia kawę i przysmak. Dziadkowie są rozpieszczani w ulubionej knajpce albo eleganckim lokalu. Wyjście może być niespodzianką. Wielu emerytów rzadko wychodzi do restauracji, będzie to więc dla nich podwójna atrakcja.

Wycieczka z babcią i dziadkiem

Wspólny wyjazd to również świetny pomysł. Nie musi być daleko. Można pojechać odwiedzić dawny ogródek działkowy pod miastem albo to jedno miejsce nad rzeczką, gdzie kiedyśdziadkowie jeździli na wakacje. Jeśli seniorzy czują się na siłach ciekawą opcją jest odwiedzenie innego miasta czy spacer w przyjemnych, zimowych okolicznościach przyrody.

Trochę kultury

Przedstawienia w przedszkolu to jedno, ale można z okazji ich święta zabrać dziadków do teatru, kina, opery czy na koncert. Wspólne wyjście, wyjątkowa okazja i przeżycia kulturalne to wspaniałe połączenie. Babcia i dziadek mają często napięty budżet, a zatem rozpieszczenie ich taką przyjemnością to bardzo miły gest.

Vouchery i kursy

To opcja dla bardziej nowoczesnych dziadków. Wyjątkowym prezentem może być kurs zgodny z zainteresowaniami, wykupienie zajęć gimnastycznych czy wizyt u specjalistów, do których na co dzień starsi ludzie nie mogą się wybrać. W przypadku takiego rodzaju prezentu, warto jednak mieć pewność co do zainteresowań i możliwości seniorów, żeby nie zmuszać do czegoś, na co nie mają oni absolutnie ochoty.