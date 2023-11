Pewnie większość z nas miała w dzieciństwie swoją ukochaną. Klasyczny miś, kolorowy piesek, króliczek z oberwanym oczkiem. Przytulanki przeszły wiele, były z nami wszędzie, a już obowiązkowo w łóżku, towarzysząc w zasypianiu. Jaką rolę pełnią przytulanki w codzienności dziecka?

Poczucie bezpieczeństwa jakie daje miś

Człowiek zaprogramowany jest do poczucia bliskości. Jesteśmy istotami stadnymi, a dotyk drugiego człowieka jest nam niezbędny do przeżycia. Przytulanie się stymuluje zmysły i koi nerwy. A czasami, gdy nie ma obok osoby, do której można się przytulić, tę rolę przejmuje miś. Kojąca moc bycia tulonym i tulenia, zamykania ramion, doświadczania przyjemnego dotyku to elementarna ludzka potrzeba. Dlatego pluszak tak dobrze sprawdza się w roli pocieszyciela, a choć często pluszowe futerko jest już nadgryzione przez ząb czasu i dziecięce zabawy, wciąż jeszcze potrafi przynieść komfort i pocieszenie.

Wierny kompan w trudnych sytuacjach

Przytulanka, ukochany miś lub wierny pluszowy zajączek to najlepszy kompan w trudnych sytuacjach. Dziecko czerpie pocieszenie z obecności dobrze znajomego przedmiotu, które pachnie w jedyny i wyjątkowy sposób, a pod palcami ma wszystkie znajome zagniecenia. Obecność ukochanej przytulanki daje pewności siebie w nowych sytuacjach. Albo dobrze znanych, ale nieprzyjemnych, jak na przykład samodzielne zasypianie czy nocne pobudki.

Niby pluszowy miś a jednak kapitan statku

Jedna pluszowa zabawka, a może przeżyć tyle różnych żyć. Ukochany miś wciela się w kolejne role i towarzyszy dziecku w zabawie. Uczy kreatywności, gdy trzeba mu stworzyć przebranie i osadzić w roli, pobudza do pracy wyobraźnie, gdy razem z dzieckiem wyrusza do krainy przygód.

Uczy opiekuńczości i pomaga opowiadać o trudnościach

Dziecięca zabawka jest też często w umyśle dzieci ożywiana i na przykład nie może zostać sama w domu, musi dostać miseczkę z jedzeniem albo wziąć kąpiel (choć to ostatnie mniej chętnie, bo straci wtedy swój wyjątkowy zapach). Opiekowanie się pluszakiem to pierwsze lekcje odpowiedzialności za kogoś innego, niż samego siebie. Lekcje jakie wynikają z pozostawionej gdzieś zabawki bywają dla dziecka okrutne, na szczęście często udaje się zabawkę odzyskać. Opieka nad ukochanym misiem to pierwsza lekcja odpowiedzialności i rozumienia, co z tego wynika. Przytulanka pomaga też często w przekazaniu dorosłym trudnych informacji. To nie dziecku, a misiowi przydarzyła się niemiła sytuacja w przedszkolu. Dlatego warto uważnie słuchać dziecięcych zabaw i rozmów z misiem, bo może się tam pojawić wątek, na który rodzic powinien zwrócić uwagę.