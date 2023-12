Hollywoodzka kreatywność w dziecięcych imionach

Kontrowersję wokół wyboru imienia dla dziecka celowo wybrała m.in. Madonna. Piosenkarka nadała córce znaczące imię Lourdes nawiązując nie tylko do miejsca, ale i własnego pseudonimu artystycznego.

Zachodnie media zainteresowały się również imionami dzieci Gwyneth Paltrow i jej ówczesnego partnera – Chrisa Martina. Gdy para doczekała się córki, dziewczynce nadano imię Apple – co wzbudziło m.in. dyskusję o imionach nadawanych od nazw przedmiotów.

Reklama

Blue Ivy – imię najstarszej córki Beyonce i Jaya-Z wzbudziło kontrowersje ze względu na nietypową decyzję pary. Małżeństwo złożyło wniosek o zastrzeżenie imienia dziecka. Jak się później okazało decyzja miała podłoże głównie biznesowe. Para planowała wydać m.in. serię produktów sygnowanych imieniem córeczki.

Reklama

Gdy na świat przyszła pierwsza – i jedyna – córka Toma Cruise'a i Katie Holmes, media debatowały o znaczeniu imienia dziewczynki. Suri to "czerwona róża" w języku perskim, ale słowo w innych językach posiada również negatywne konotacje (np. "złodziej" w języku japońskim).

Kreatywności nie można również odmówić Kanye Westowi i Kim Kardashian. Zanim para się rozstała, na świat przyszła czwórka dzieci o oryginalnych imionach: North, Saint, Chicago i Psalm.

Ciekawego wyboru dokonał również Ed Sheeran i Cherry Seaborn. Córka brytyjskiego gwiazdowa nosi oryginalne imiona Lyra Antarctica. Jak wyjaśnił piosenkarz, nietypowe imię nawiązuje do romantycznej podróży, w którą para wybrała się po ślubie.

Imiona inspirowane technologią

W zestawie oryginalnych imion dziecięcych nie może zabraknąć historii Elona Muska i Grimes (Claire Boucher). Kontrowersyjny biznesmen i kanadyjska piosenkarka wychowują wspólnie trójkę dzieci. Maluchy posiadają wyjątkowo oryginalne imiona, o których para wielokrotnie opowiadała na łamach mediów. Najstarszy syn Muska i Grimes otrzymał pierwotnie imię X Æ A-12, uproszczone do X Æ A-Xii ze względu na wymagania kalifornijskiego prawa (imię dziecka nie może zawierać cyfr). Jedyna córka pary to Exa Dark Sideræl – w tym wypadku Grimes przyznała, że zainspirowała się twórczością Tolkiena (Siderael to jeden z przydomków królowej Galadrieli). Najmłodszy potomek ekscentrycznej pary nosi imię Techno Mechanicus, skracane do "Tau".

Nietypowe imiona dzieci polskich gwiazd

W topie zestawień od lat królują oryginalne imiona dzieciMichała Wiśniewskiego: Xavier, Fabienne, Etienette, Vivianne, Falco Amadeus i Noel Cloe. Piosenkarz konsekwentnie wybiera kreatywne imiona nawiązujące do języków zachodnich. W wywiadach przyznawał wielokrotnie, że zależy mu na podkreśleniu wyjątkowości imienia, a równie ważne jest jego ukryte znaczenie.

Na oryginalne imię zdecydowała się również m.in. Katarzyna Skrzynecka – córka aktorki nosi imię Alikia Ilia. Koko i Kaszmir to córki aktorki Katarzyny Figury. Kreatywnością w doborze rzadkich imion dziecięcych wykazują się również polskie influencerki. Zofia Ślotała postawiła na imiona Rania Konstancja, Anna Skura zdecydowała się na zestawienie imion Melody Iman, a Lil Masti (Aniela Bogusz) wybrała Arię.