Integracyjne zabawy urodzinowe na rozgrzewkę

Aktywności związane z integracją warto zaplanować na sam początek przyjęcia – jako element "przełamania lodów". Ważne, by w integrację zaangażować wszystkie dzieci tak, aby nikt nie czuł się pominięty. Zabawy na start powinny być proste i pomysłowe, moderowane przez osobę dorosłą, która potrafi wyczuć nastrój w grupie i skutecznie zachęcić do zabawy.

Na tym etapie najlepiej sprawdzą się zabawy typu "głuchy telefon" lub jego alternatywa z "rysowaniem obrazka na plecach". Uczestnicy zabawy siedzą w rządku, dorosły podaje hasło (kształt, zwierzę, przedmiot) pierwszej osobie, ta rysuje je na plecach siedzącego z przodu. W różnych wersjach zabawy kolejne dziecko musi zgadnąć nazwę przedmiotu, narysować go na kartce lub "przekazać" obrazek dalej.

Reklama

Wśród zabaw urodzinowych na rozgrzewkę dobrze sprawdzają się gry wymagające biegania po pokoju, chowania się lub szukania przedmiotów:

" ciepło – zimno " – czyli odnajdywanie przedmiotów (słodyczy, fantów) schowanych w pokoju,

" – czyli odnajdywanie przedmiotów (słodyczy, fantów) schowanych w pokoju, " raz, dwa, trzy, Baba Jaga patrzy " – w wersji tradycyjnej lub muzycznej (rodzic puszcza piosenkę, gdy dźwięk gaśnie dzieci zastygają w miejscu),

" – w wersji tradycyjnej lub muzycznej (rodzic puszcza piosenkę, gdy dźwięk gaśnie dzieci zastygają w miejscu), "krzesełka" – tradycyjna zabawa w taniec wokół krzeseł/taboretów (zamiennie można użyć poduszek do siedzenia), w każdej rundzie zabierane jest kolejne krzesło.

Czym zająć dzieci na urodzinach? Zgadywanki i zabawy pamięciowe

W trakcie przyjęcia warto zaplanować przynajmniej jedną grę urodzinową, która wymaga "ruszenia głową" – wykazania się dobrą pamięcią, pomysłowością, spostrzegawczością. Bardzo dobrze sprawdzą się wszelkiego typu kalambury – ale zamiast przysłów czy wiedzy ogólnej, można odpytywać maluchy np. z ulubionych kreskówek lub tekstów dziecięcych piosenek.

Sprawdzić można również pamięciową odmianę zabawy w fanty. Dzieci siedzą w kręgu lub przy stoliku. Rodzic zabiera po jednym przedmiocie należącym do każdego uczestnika (spinka do włosów, czapka, skarpetka) i wrzuca je do pojemnika, a następnie zakrywa. Pojemnik z przedmiotami zostaje odkryty na kilka minut – uczestnicy muszą zapamiętać co się w nim znajduje. Wygrywa osoba, która poprawnie wyliczy wszystkie przedmioty lub poda ich cechy (kolor, do kogo przedmiot należy).

Starsze dzieci mogą wspólnie układać bajkę. Grę zaczyna dorosły od słów "Dawno, dawno temu, za siedmioma górami, za siedmioma lasami żył sobie…". Kolejne dziecko powtarza rozpoczęcie bajki i dodaje własne zdanie. Każdy, kolejny uczestnik musi powtórzyć rozszerzoną wersję bajki – odpada ten, kto popełni błąd. Alternatywna wersja zabawy to „bajka niespodzianka”. Dorosły zapisuje na górze karty pierwsze zdanie. Każde dziecko dopisuje swoją część a po zapisaniu składa kartkę tak, by kolejny uczestnik nie widział wpisu poprzednika. Całość bajki jest odczytywana wspólnie pod koniec zabawy.

Reklama

Gry urodzinowe na świeżym powietrzu

Urodziny w ogrodzie, w parku lub na placu zabaw dają więcej możliwości odnośnie różnych aktywności sportowych. Dzieci można zaangażować w typowe gry zespołowe – przeciąganie liny, wyścig z jajkiem niesionym na łyżce lub szklanką wody, wyścigi w parach. Zawsze sprawdzi się niezawodna zabawa w chowanego lub berka. Młodsze dzieci można zaangażować w grę "chodzi lisek koło drogi", starsze w bitwę kulkami z pogniecionych gazet.

Do zabaw warto wykorzystać rozmaite gadżety dostępne pod ręką lub przysmaki. Sprawdzoną grą na kinderbale jest m.in. konkurs w gryzienie jabłka lub pączka zawieszonego na sznurku. W innej wersji będą to jabłka pływające na wodzie. Przysmak – do którego uczestnicy zabawy muszą się dostać – można umieścić także w misce z galaretką lub schłodzonym kisielem.

Jeżeli uczestnicy zabawy lubią taniec warto zaaranżować konkurs z balonikami – dzieci tańczą w parach, wygrywa ta, która do końca zabawy utrzyma pomiędzy sobą balon, piłkę lub inny gadżet. Konkurs może dotyczyć także np. tańczenia na karcie papieru – dzieci tańczą pojedynczo, po każdym sygnale składają karton na pół. Wygrywa uczestnik, który zmieści się na najmniejszym kawałku karty.

Koniec imprezy? Zabawy na wyciszenie

Jeżeli intensywność zabawy zacznie wymykać się spod kontroli warto wprowadzić krótkie aktywności na wyciszenie. Tu sprawdzą się m.in. wszelkie gry z elementami zastygania w miejscu, ćwiczenia na spostrzegawczość ("znajdź w pokoju 5 przedmiotów w kolorze…"), leżenie na podłodze i "naśladowanie odgłosów śpiących zwierząt", zabawa w wigwam lub fort pod kocami.