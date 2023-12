Wypicie ciepłej kawy to niewątpliwy luksus na pewnym etapie macierzyństwa. Rodzice potrafią docenić tę chwilę przyjemności. Co jeszcze do nich należy?

Pierwszy prysznic po porodzie

Nie ma chyba nic przyjemniejszego na świecie niż pierwszy prysznic, który bierzesz po porodzie. Albo cała seria pierwszych pryszniców. Ciepła woda, która łagodzi wszystkie napięcia w ciele, uczucie rozluźnienia – nie do przecenienia. Czas połogu to okres, kiedy bardzo intensywnie czuje się swoje ciało, często zmęczenie sięga zenitu, więc chwile relaksu i oczyszczenia w ciepłej wodzie są na miarę luksusowego spa.

Przespana noc

Na tę przyjemność przeważnie trzeba poczekać, czasami kilka lat, ale kiedy się wydarzy… O matko! Aż nie wierzysz w to, co się właśnie stało, bo przecież nocne pobudki to już norma. Wstajesz wyspana, czasami jeszcze nawet przed dzieckiem i zadajesz sobie pytanie: "ojej, to ludzie tak żyją na co dzień”?

Seks bez przeszkód

Rodzice muszą się nieźle nakombinować, by znaleźć czas na sam na sam. Często kiedy już się to uda, w kluczowym momencie akcji do uszu rodziców dociera płacz dziecka. Lub samo dziecko dociera do pokoju rodziców. Dlatego te razy, kiedy uda się uprawiać seks, do tego fajny seks, to jest duże i przyjemne święto.

Samotny spacer

Ale taki, że nie trzeba nic przy okazji załatwiać, robić zakupów. Możesz iść bez celu, do nikogo się nie odzywać, nie planować i nie odpowiadać na pytania. Można słuchać muzyki, którą się chce albo cieszyć ciszą. Można zaprosić drugą osobę dorosłą i cieszyć nieprzerywaną rozmową. Luksus!

Kilka tygodni ciągiem bez chorowania

Kto ma dzieci w placówce, ten zrozumie. Tydzień chodzenia, dwa tygodnie chorowania. Logistyka i szukanie opieki na najwyższym poziomie. Ale oto zdarza się cud. Mija już kolejny tydzień i dziecko nie choruje. Wszystko jest prostsze.

Film obejrzany na raz

Siadasz na kanapie, właśnie mija czołówka filmu, popcorn smacznie pachnie i wtedy słychać nawoływanie. Musisz iść nakarmić dziecko. Wracasz. Oglądasz pół godziny i powtórka z rozrywki. Czasami to bardziej męczące niż reklamy w Polsacie. Dlatego kiedy uda się obejrzeć film w całości, to jest to naprawdę duża przyjemność.