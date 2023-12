Czasami to drobna rzecz, którą robi rodzic, ale zapada w pamięci dziecka na zawsze. Do tego stopnia, że już jako dorosły wspomina daną chwilę z rozrzewnieniem. Wcale nie muszą to być wielkie gesty, duże akcje i drogie wakacje. Wystarczy chwila, w której rodzic pokazał swoją bezgraniczną miłość.

Reklama

Internetowe wspominki

Prowadzący instagramowy profil @_whos_your_daddy, zapytał swoich obserwatorów i obserwatorki o jeden piękny prezent – akt miłości, który dostali od swoich rodziców. Na wzruszające odpowiedzi nie trzeba było długo czekać.

"Tata dorysował mi flamastrem czerwony pasek do świadectwa, jak mi przez wf zabrakło ocen do wzoro…"; "Mama zimą kładła mi ubrania na grzejniku nim wstawałam do szkoły"; "Zawsze słuchali mojej wersji wydarzeń zanim uwierzyli w cokolwiek"; "Tata brał dwa tygodnie urlopu w ferie i codziennie chodził z nami na górkę jeździć na sankach" - pisali internauci.

Reklama

Trwa ładowanie wpisu Instagram

"Mama randowmowo oznajmiała dzień wolny i wtedy tylko ona i ja jechałyśmy w p…."; "Jak nie mieliśmy totalnie kasy (żarcie Caritas i mops) mama ogarnęła mi skądś tort na 16 uro";"Mama nauczyła mnie, że każdy może się mylić i przepraszać"; "Matura ustna 2004r niespodziewanie podjeżdża mój tata z redbullami dla całej klasy" - czytamy.

To tylko niektóre ze wspomnień, które na dobre zagościły w sercach obserwatorów profilu. Czytanie wspomnień użytkowników to miód na serce w zabieganym, współczesnym świecie i dobra przypominajka tego, co naprawdę ważne.

Zachwyt w komentarzach

Nic dziwnego, że na profilu posypały się komentarze pełne zachwytu.

"Dziękuję za ten post" - piszą użytkownicy i podkreślają swoje wzruszenie. "Zwykle ryczę ze śmiechu czytając twoje posty, a dziś jakiś taki wzrusz" - podkreślają.

Internauci cieszą się, że w udostępnionych wspomnieniach pokazana jest również rola ojca, który w czasach ich młodości nie zawsze był aktywnym opiekunem. "Najpiękniejsza sonda, jaką zrobiłeś, bardzo tym wszystkim ludziom zazdroszczę" – w komentarzach nie brak również kropli goryczy. Ważne jest jednak, by czerpać z nich inspirację, bo to, co wysuwa się z udostępnionych wspomnień, to fakt, że rodzice stawiali dzieci i ich potrzeby na pierwszym miejscu. To właśnie to zapadło im w pamięci.