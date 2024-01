Animowany film o przyjaznej jaszczurce utrzymuje się na topowym miejscu w platformie. Zasłużenie, bo bajka niesie za sobą wiele pięknych przesłań.

"Leo" wspaniałą opowieścią o ważnych sprawach

W bajce nie ma magicznej krainy, niesamowitych stworów, magii czy przygód na oceanach. Nie ma też potworów i wroga do pokonania.Jedynym niezwykłym elementem jest fakt, że zwierzęta potrafią mówić, ale w bajkach to przecież nikogo nie dziwi. Poza tym jest samo życie i świat dziecięcych problemów.

Tak naprawdę bardzo zwyczajnych, pojawiających się w każdym pokoleniu, o czym doskonale wie Leo – trochę marudna, ale sympatyczna tuatara, która od kilkudziesięciu lat jest klasowym zwierzakiem i obserwuje jak kolejne pokolenia dzieci zmagają się z tymi samymi sprawami. Dlatego kiedy trafia do dziecięcych pokoi, doskonale potrafi pomóc piątoklasistom w ich problemach. Te dzięki niemu odzyskują radość życia.

Świat dziecięcych problemów okiem gada

Gad udziela dzieciom naprawdę wartościowych podpowiedzi, a tematy, które porusza są uniwersalne: zdobywanie przyjaciół, tęsknota, poczucie odrzucenia, strach przed odstawaniem od grupy. Osadzone są jednak w naszym współczesnym świecie, bardzo aktualnym dla dzieci. Co wartościowe, udzielane podpowiedzi nie zachęcają dzieci do ignorowania wskazówek rodziców czy kwestionowania ich zdania. Gad nadal podkreśla, że nie warto mieć przed nimi tajemnic. Potrafi też przyznać się do błędu, gdy zrozumiał, że płacz jest w porządku i wiedzę na temat płaczu musi zaktualizować. Uczniowie piątej klasy znajdują w nim przyjaciela i zyskują odwagę do rozwiązania swoich codziennych spraw.

Bardzo potrzebny dziecięcy przyjaciel

Dla dorosłych, prócz licznych nawiązań do świata dorosłych problemów i naprawdę dobrego humoru, najcenniejszym aspektem bajki jest psychoedukacja dzieci. Osadzona w bliskich im – szkolnych realiach, odwołuje się do ich świata i wyzwań, które stawia im współczesne życie. To nie oderwana od rzeczywistości opowieść o księżniczkach czy super bohaterach, ale o zwykłych dzieciach, z naprawdę zwykłymi problemami. Jak dobrze wiemy, to jednak te codzienne sprawy potrafią przytłoczyć dzieciaki.

Najcenniejszej wskazówki jaszczurka udziela na koniec, gdy dzieci martwią się, że już jej nie zobaczą. Podpowiada im, żeby nigdy nie trzymały swoich problemów w środku. Zawsze jest ktoś, kto ich wysłucha i pomoże. I trzeba szukać zaufanej dorosłej osoby, która może pomóc. To bardzo cenna lekcja we współczesnym świecie. W prawdziwym życiu nie trzeba pokonywać potworów, a własne ograniczenia i strach, a czasami dla dzieci najtrudniejsza może być wynikająca z niego samotność.