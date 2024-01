Dentyści zalecają, by pierwsza wizyta z dzieckiem odbyła się już po skończeniu roku. Będzie ona profilaktyczno-edukacyjna i zapoczątkuje dobry zwyczaj dbania o zdrowie zębów. Pozwoli też na wczesne wyłapanie ewentualnych problemów. Sprawdź, na co zwrócić uwagę, wybierając się na pierwszą wizytę u dentysty.

Uważnie wybierz gabinet

To jedna z najważniejszych rzeczy i 90 proc. sukcesu pierwszej wizyty zależy od miejsca, które wybierzemy. Jeśli tylko masz taką możliwość i możesz wybierać miedzy kilkoma miejscami, zabierz dziecko do takiego, które albo wręcz specjalizuje się w leczeniu dzieci, albo ma dobrą opinię na temat opieki nad najmniejszymi pacjentami. W takim miejscu liczą się nie tylko przyjazne dla małych pacjentów wnętrza, ale przede wszystkim podejście personelu. Duża cierpliwość, wyrozumiałość i podejście do najmłodszych. Odpowiednia osoba może stanowić klucz do sukcesu i nastawienia dziecka do wizyt w przyszłości.

Rozmowa z dzieckiem

Jeżeli dziecko jest w odpowiednim wieku, warto z nim porozmawiać o tym, jak będzie wyglądać wizyta. Spokojnie wyjaśnić, co się będzie dziać. Pamiętaj, że dziecko nigdy nie było u dentysty, nie ma zatem żadnych skojarzeń z tym miejscem. Dlatego nie przenoś na nie swojego ewentualnego niepokoju. W ogóle nie mów o bólu i strachu, bo przecież dziecko nie wie, że w tym miejscu coś może boleć. Używaj takich określeń jak oglądanie, malowanie ząbków, rozmowa z osobami, które tam pracują.

Przygotowanie poprzez zabawę

Zabawa to najlepsza rzecz, którą można zrobić podczas przygotowania do jakiegokolwiek wydarzenia. Możecie odgrywać scenki, które pokażą jak będzie wyglądać wizyta, a także bawić się np. w ryczące lwy, które szeroko otwierają paszczę. Zabawa może przydać się w gabinecie, gdy dziecku będzie trudno otworzyć buzię.

Wizyty w gabinecie, zanim pojawi się problem

Nie zawsze to się uda, ale dobrze jest pierwszy raz wybrać się do gabinetu dentystycznego, gdy jeszcze nic poważnego się nie dzieje. Wtedy dziecko po prostu porozmawia z dentystką, obejrzy gabinet, usiądzie na fotelu, pokaże ząbki. Nie będzie kojarzyć tego miejsca z bólem czy dyskomfortem. Nawiąże też relacje z personelem i to znacząco ułatwi wizytę, gdy ewentualnie pojawi się większy problem.

Odpowiednia logistyka

Jeśli tylko to możliwe planuj wizytę wtedy, gdy dziecko jest w dobrej formie, a nie po całym dniu aktywności głodne i zmęczone. Nie zmuszaj też malucha do wchodzenia samodzielnie na fotel czy i nie zawstydzaj go jeżeli nie chce tego zrobić. W miejscach przyjaznych dzieciom nie ma problemu, by twój maluch usiadł na kolanach rodzicom, a w szczególnych wypadkach w ogóle nie siadało na fotel. Po wizycie pozytywnie wzmocnij dziecko, zwłaszcza jeżeli widziałaś, że pokonało jakiś swój lęk.