Młody człowiek, który jest w wymagającym okresie wzrostu i intensywnego rozwoju, potrzebuje dobrych i zdrowych produktów na swoim talerzu. Czy dziecko może nie jeść mięsa?

Stanowisko specjalistów

Wokół wegetarianizmu i weganizmu narosło wiele mitów. Najpopularniejszym jest ten, że dieta osób, które nie jedzą mięsa jest bardzo uboga i nie dostarcza im wszystkich składników odżywczych. Tym bardziej może niepokoić fakt, że mięsa nie je dziecko. Takie założenie opiera się jednak na micie i nieznajomości sposobu żywienia wegetarian. Specjaliści, tacy jak Światowa Organizacja Zdrowia stawiająsprawę jasno.

Dobrze zbilansowana dieta wegetariańska jest dla dziecka bezpieczna. W żywieniu najmłodszych chodzi bowiem o to, by jadły odpowiednie składniki odżywcze, w odpowiednich ilościach, a ich źródło to rzecz dostosowana do wyboru rodziny. Maluch jedzący mięso nie będzie z założenia zdrowszy od tego, który go nie je.Kluczem do zachowania diety jest odpowiednia podaż wartości odżywczych na kolejnych etapach żywienia, a nie obecność mięsa w posiłkach.

Co powinien jeść mały wegetarianin?

Dziecko może nie jeść mięsa od początku rozszerzania diety. Nie ma etapu w jego rozwoju, w czasie którego powinno je spożywać i przestać dopiero po czasie. Zbilansowana dieta roślinna nie wymaga wprowadzania mięsa na żadnym etapie rozwoju malucha. Dieta dziecka przedszkolnego i szkolnego powinna być przede wszystkim różnorodna. Wybierając potrawy o dużej gęstości energetycznej, zawierające orzechy, nasiona, rośliny strączkowe, awokado (w różnych postaciach) zapewnisz dziecku wystarczającą podaż energii i składników odżywczych. Wiele osób obawia się braku białka w diecie dziecka wegetarianina. Badania pokazują jednak, że współczesne dzieci jedzą go nawet za dużo, co może skutkować problemami z nadwagą w przyszłości. W diecie wegetariańskiej wiele jest źródeł białka, zwłaszcza, jeżeli maluch je również nabiał. Polskie Towarzystwo Żywieniowe wydało rekomendacje, na których mogą opierać się placówki i inne instytucje, przygotowujące posiłki dla małych wegetarian.

Wyzwania dziecka na diecie wegetariańskiej

Jak w przypadku każdego dziecka, tak i mały wegetarianin może mieć etapy wybiórczości pokarmowej i niechęć do niektórych potraw. Eliminując całą grupę produktów rodzicom może być w tym czasie trudniej utrzymać zbilansowaną dietę, ale jest to wyzwaniem samym w sobie, niezależnie czy dziecko je produkty mięsne czy nie. Czasami, w przypadku niedoborów, na przykład żelaza, trzeba włączyć suplementację.

Co jakiś czas należy kontrolować wyniki dziecka pod kątem potencjalnych niedoborów. Warto jednak zaznaczyć, że samo jedzenie parówek nie uchroni dziecka przed nimi. Najważniejsze jest utrzymywanie zróżnicowanej, zbilansowanej diety, a w razie wątpliwości konsultować się z dietetyczkami, które pomogą zapanować nad jadłospisem wegetariańskiego malucha.