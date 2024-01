Uwaga, w przypadku tej zagadki przyda się odrobina wiedzy o języku angielskim. Kluczową będzie jednak kreatywna wyobraźnia. Gotów? Przygotuj kartkę i długopis. Jeżeli chcesz możesz również liczyć lub rozpisywać schematy w wyobraźni. Zwróć uwagę na to, że łamigłówka dotyczy słów w języku angielskim i prawie na pewno będzie wymagać kreatywnej zabawy literami.

Reklama

Zagadka: ile zapłacisz za to słowo?

Pełna treść zagadki: Przychodzi nauczyciel do sklepu i kupuje drewniane litery. Każda z liter posiada własną cenę (wyrażoną w tym wypadku w dolarach), ale różne litery mogą mieć różne ceny. Sprzedawca prezentuje nauczycielowi koszt określonych słów:

Reklama

Słowo "ONE" (ang. "jeden") kosztuje 1$

Słowo "TWO" (ang. "dwa") kosztuje 2$

Słowo "ELEVEN" (ang. "jedenaście") kosztuje 11$

Nauczyciel chce kupić litery do słowa "TWELVE" (ang. "dwanaście"). Pytanie brzmi: ile kosztuje słowo "twelve"? W oryginalnej formule zagadki zapis zadania wygląda następująco:

ONE = $1

TWO = $2

ELEVEN = $11

TWELVE = $?

Zanim przejdziesz do rozwiązania zastanów się, na ile sposobów możesz odkryć wynik łamigłówki. Istnieją przynajmniej 2 podstawowe sposoby na rozwikłanie zadania. Użytkownicy portalu YouTube podawali również własne, dość oryginalne propozycje uzyskując ten sam, poprawny wynik.

Propozycja rozwiązania zagadki

Presh Talwakar proponuje zaskakujące, a jednocześnie bardzo proste rozwiązanie. Wbrew pozorom, uzyskanie wyniku nie wymaga tworzenia skomplikowanych równań – część internautów zakładała m.in. tworzenie zestawu równań z niewiadomymi. Zamiast tego warto poszukać pewnych podobieństw w budowie słów. Oto propozycja rozwiązania zagadki. W pierwszej kolejności autor bloga proponuje rozpisanie słów w formie następującego zestawu:

O + N + E = 1

T + W + O = 2

E + L + E + V + E + N = 11

T + W + E + L + V + E = ?

Zabawa z anagramami

Zamiast rozpisania typowych równań matematycznych autor proponuje wykorzystanie anagramów (słów powstałych przez zmianę układu tego samego zestawu liter). Presh Talwakar zauważył m.in. że litery w słowach "two" oraz "eleven" można przestawiać uzyskując słowa "one" oraz "twelve". Talwakar rozpisał również proste, ale dość kreatywne równanie: "TWO +ELEVEN = ONE + TWELVE".Dodatkowa prawidłowość? Matematyk zauważył jeszcze 2 kolejne ciekawostki. Po obydwu stronach równania mamy po 13 liter. Dodatkowo, wynik obydwu równań – które można również rozpisać matematycznie – to "13".

TWO + ELEVEN = ONE + TWELVE

2 + 11 = 1 + 12

Pomysł na kreatywne równanie z literami

Nietypowe równanie jest również kluczem do szybkiego rozwiązania zagadki. W jaki sposób? Oto propozycja zapisu rozwiązania:

TWO + ELEVEN = ONE + TWELVE

(T + W + O) + (E + L + E + V + E + N) = (O + N + E) + (T + W + E + L + V + E)

Słowom w równaniu należy przypisać określoną cenę, którą wcześniej podał sprzedawca (ONE = $1, TWO = $2, ELEVEN = $11). Następny krok to rozwiązanie równania zgodnie z zasadami matematycznymi.

$2 + $11 = $1 + TWELVE

$2 + $11 - $1 = TWELVE

TWELVE = $12

Czy to jest również twój wynik? Jeżeli tak, jaką metodą do niego doszedłeś?