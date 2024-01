Boom na zagadki matematyczne

Co stoi za fenomenem łamigłówek typu "brain teasers"? Zagadki matematyczne to jedna z najczęściej udostępnianych kategorii treści w Internecie. Trudno powiedzieć, czy wiąże się to z równie wysoką popularnością matematyki, czy jest raczej formą kreatywnego wypełnienia czasu. Pewnym jest, że proste, ale podchwytliwe zagadki wymagające logicznego myślenia są wciąż na topie. Największą popularnością cieszą się równania wymagające przede wszystkim wiedzy o kolejności wykonywania działań. W tym wypadku nawet najprostsze przeoczenie prowadzi do błędnego wyniku.

Oto kolejny przykład matematycznej łamigłówki, z którą zmierzyli się m.in. internauci z Indii. Zagadkę opublikowano na początku 2024 roku na portalu X (Twitter), a w ciągu kilku dni wpis uzyskał ponad 278 tys. odsłon i wywołał ożywioną dyskusję i kłótnie. Jeżeli sprawnie liczysz w pamięci, zmierzenie się z tym równaniem nie powinno sprawić najmniejszego problemu.

Rozwiąż równanie "60 ÷ 5 (1 + 1 ( 1 + 1 ))"

Krótkie, matematyczne równanie wymaga uważnego wykonania poszczególnych działań w prawidłowej kolejności. Jest to jednocześnie jeden z najczęstszych problemów, z którym borykają się fani matematycznych zagadek. Czy podobnie będzie i w twoim przypadku? Powtórz kolejność wykonywania działań i postaraj się wykonać obliczenia w pamięci. Czy pamiętasz od którego elementu należy rozpocząć obliczenia? Oto przykładowe wyniki zaproponowane przez użytkowników portalu X. Który z nich jest prawidłowym?

36

4

12

6

Rozwiązanie równania

Klucz do rozwiązania zagadki? Kolejność wykonywania działań arytmetycznych. W pierwszej kolejności należy obliczyć działania w nawiasach, następnie wykonać m.in. mnożenie i dodawanie, a dzielenie i mnożenie jako ostatnie działania. Zapis rozwiązania nie pozostawia żadnych wątpliwości:

60 ÷ 5 (1 + 1 (1 + 1 ))

60 ÷ 5 (1 + 1 (2))

60 ÷ 5 (1 + 2)

60 ÷ 5 (3)

12(3) = 36

Skąd kilka opcji wyników? Część internautów wykonała w równaniu "60 ÷ 5 (3)" w pierwszej kolejności mnożenie. W tym wypadku jednak dzielenie i mnożenie są tzw. działaniami równorzędnymi, zatem obowiązuje kolejność "od lewej do prawej".