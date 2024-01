Fenomen poniższej zagadki opisał m.in. Daily Mail analizując dyskusję jaka wywiązała się w sieci po opublikowaniu zadania. Wyzwanie trudno nazwać skomplikowaną łamigłówką. Reakcje internautów na wpis potwierdziły jednak prawidłowość znaną m.in. rodzicom pomagającym dziecku w odrobieniu zadania z matematyki – myślenie kreatywne dzieci i dorosłych znacząco się różni.

Kolejne zadanie matematyczne, które "podbiło Internet"?

Oryginalne zadanie zostało opublikowane w 2023 roku na portalu Reddit. Użytkownik wstawił zdjęcie zagadki pisząc "to zadanie z testu, który rozwiązywał mój brat na egzaminie matematycznym". Jak wyjaśniono, zadanie było oryginalnie przeznaczone dla amerykańskich uczniów w przedziale wiekowym 10-11 lat. Z propozycjami rozwiązań pospieszyli dorośli użytkownicy portalu, ale szybko pojawiły się wątpliwości – jak obliczyć wynik? Czy uczniowie w wieku 10 lat faktycznie są w stanie poradzić sobie z zadaniem?

Ile stron książki przeczytał uczeń?

Czy chcesz się zmierzyć z zagadką, która "wymęczyła" dorosłych użytkowników Reddita? Czytaj uważnie i wybierz najprostszą metodę rozwiązania. Oto pełna treść zadania: "Uczeń przeczytał 30 stron książki w poniedziałek i 1/8 książki we wtorek. Ukończył pozostałe ¼ książki w środę. Ile stron ma książka?"

"Oblałbym ten egzamin"

Internauci zastanawiali się jaką metodę rozwiązania przyjąć. Niektórzy wybrali opcję rozpisania równania z niewiadomą. Inni liczyli w pamięci lub próbowali nakreślić prosty diagram z ułamkami. Część komentujących nie ukrywała frustracji. "Przyznam, że oblałbym ten egzamin" – pisze jeden z użytkowników. "Jeżeli macie z tym problem" – pisze kolejny – "to edukacja w USA wymaga faktycznie gruntownej reformy". "Mój ojciec przysłał mi to zadanie do rozwiązania, ponieważ nie mógł zrozumieć, o co w nim chodzi…" – komentuje kolejny internauta. Czytelnicy Daily Maila również potwierdzili, że podanie prawidłowego wyniku wymagało chwili zastanowienia. A jak będzie w twoim przypadku? Czy znasz już rozwiązanie?

Myśleć i liczyć jak uczeń

Jeden z użytkowników Reddita rozpisał zadanie w następujący sposób. Zwróć uwagę na proste działanie na ułamkach. W którym miejscu je wykonano?

1 książka = 30 stron + 1/8 książki + ¼ książki

1 książka = 30 stron + 3/8 książki

1 książka – 3/8 książki = 30 stron

5/8 książki = 30 stron

1 książka = 48 stron

W dyskusji pod wynikiem pojawiły się uwagi, że 10-latek niekoniecznie musi wiedzieć jak wykonywać działania na ułamkach. Czy podzielasz tą opinię? Przyznaj, jak szybko obliczyłeś wynik?