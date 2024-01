Myśleć kreatywnie, czyli jak?

Fani zabaw internetowych z kategorii "brain teasers" potwierdzają, że kluczem do szybkiego uporania się z większością zagadek logicznych jest "thinking outside the box" (ang. dosłownie "myślenie poza pudełkiem", czyli nieszablonowe, niekonwencjonalne, poza regułą). Mówiąc ogólnie mowa o kreatywnym podejściu, patrzeniu na zagadkę w kontekście, którego nie widać na pierwszy rzut oka. Przykładowo: patrząc na nietypowy układ równań warto w pierwszej kolejności szukać podobieństw pomiędzy cyframi lub sprawdzać, czy zadanie nie zawiera dodatkowej, ukrytej informacji. W zagadkach logicznych powtarza się często reguła "najprostsze rozwiązanie bywa najmniej oczywiste". Podobnie jest w przypadku tej zagadki, z którą mierzyli się m.in. użytkownicy portalu the99puzzle.com.

Znajdź regułę w zestawie równań

Nietypowa zagadka ma formę układu równań. W pierwszej kolejności sprawdź, czy jesteś w stanie zauważyć jakąś prawidłowość. Nie musisz koniecznie myśleć w kategoriach czysto matematycznych. Weź jednak pod uwagę ważną wskazówkę – oryginalną zagadkę przygotowano dla uczniów posługujących się językiem angielskim. Co zauważysz, jeżeli weźmiesz pod uwagę dodatkowy kontekst? Czy na pewno konieczne jest wykonanie działań matematycznych?

1 + 1 = 6

2 + 5 = 7

3 + 4 = 9

6 + 8 = 8

7 + 9 = ?

Propozycja rozwiązania zagadki

W przypadku tej łamigłówki kontekst językowy jest niezbędny. Twórcy zagadki przygotowali ją z myślą o uczniach anglojęzycznych szkół podstawowych. Dzieci dość szybko mogą zauważyć, że w równaniach da się wykorzystać pewną, prostą regułę. Otóż, aby uzyskać wynik poszczególnych równań niezbędne jest rozpisanie cyfr po lewej w formie słów w języku angielskim. Zgodnie z tą regułą pierwsze równanie będzie wyglądać następująco:

1 + 1 = ONE + ONE = 3 + 3 = 6

Wynik osiągnięto sumując liczbę cyfr w poszczególnych słowach. Czy potrafisz rozpisać pozostałe równania zgodnie z otrzymaną wskazówką? Tą samą metodą uzyskasz prawidłowy wynik w ostatnim równaniu. Twórcy zagadki podają następujący zapis i rozwiązanie:

2 + 5 = TWO + FIVE = 3 + 4 = 7

3 + 4 = THREE + FOUR = 5 + 4 = 9

6 + 8 = SIX + EIGHT = 3 + 5 = 8

7 + 9 = SEVEN + NINE = 5 + 4 = 9

Zgodnie z przyjętą regułą wynik ostatniego równania to "9". Przyznaj, czy rozwiązałeś zagadkę zanim zapoznałeś się z podpowiedzią?