Zagadki logiczne to dość popularna kategoria rozrywki. Główna zaleta? Zamiast biernego spędzania czasu można rozruszać mózg, obudzić kreatywne myślenie lub nieszablonowe podejście do rozwiązywania problemów. Nic dziwnego, że kategoria "brain teasers" cieszy się stałą popularnością m.in. na portalu X. Fanów zagadek matematycznych przybywa, podobnie jak ilość wiralowych treści, które z "socjali" trafiają szybko do mediów. Dla części internautów mierzenie się z logicznymi zagadkami otworzyło drogę do zainteresowania matematyką. Jak będzie w twoim przypadku?

Zagadki z ciągami liczbowymi

Uzupełnienie ciągu liczb lub cyfr to jedna z najbardziej popularnych, a jednocześnie dość podchwytliwych kategorii zagadek. Główne wyzwanie? Zamiast równania do uzupełnienia mierzymy się z zestawem gotowych "wyników", które należy kreatywnie i prawidłowo rozpisać. Nie inaczej jest w przypadku tego zestawu, który w różnych wersjach krążył m.in. po Twitterze. Zastanów się, jaka reguła matematyczna porządkuje podany niżej ciąg liczb. Do wyboru masz wszystkie dostępne działania – możesz dodawać, mnożyć, dzielić, potęgować. Celem jest odkrycie reguły głównej i podanie brakującego elementu.

4, 5, 12, 39, … ?

Propozycja rozwiązania zagadki

Użytkownicy portalu Twitter podali kilka rozwiązań – od prostych po bardzo skomplikowane. Pozostańmy przy najczęściej przytaczanej opcji rozwiązania. Czy byłeś w stanie samodzielnie odkryć regułę? Jeżeli tak, w jakim czasie rozpisałeś wszystkie równania? Oto propozycja rozwiązania łamigłówki. Jak się okazuje, zadanie nie wymaga przeprowadzania skomplikowanych działań. Niemniej, pewien poziom kreatywności matematycznej jest wymagany.

Rozpisanie zestawu równań należy rozpocząć od cyfry 4, którą mnożymy przez 1, a następnie do wyniku dodajemy 1. Uzyskany wynik należy pomnożyć przez 2, a potem dodać cyfrę 2. Tym samym otrzymano już trzecią liczbę z ciągu. W kolejnym równaniu do mnożenia i dodawania wykorzystano cyfrę 3 i otrzymano czwarty element ciągu. Zgodnie z podaną regułą, aby otrzymać kolejną, brakującą liczbę należy pomnożyć wynik ostatniego równania przez 4, a następnie dodać 4. Tym samym otrzymano wynik "160".

39 x 4 + 4 = 156 + 4 = 160