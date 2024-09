Jak zmienić 400 zł na 1500 zł "Aktywnie w żłobku"?

Dotychczasowe żłobkowe z ZUS to kwota 400 zł co miesiąc. Nowy program "Aktywny rodzic" przewiduje świadczenie "Aktywnie w żłobku", które wynosi 1500 zł miesięcznie. Jet to więc dużo korzystniejsze rozwiązanie. Jak zamienić stare, niższe żłobkowe na nowe i wyższe? Wystarczy złożyć elektroniczny wniosek o świadczenie "Aktywnie w żłobku". ZUS zaczyna zbierać wnioski już od dnia 1 października 2024 roku. Pieniądze przelewane są bezpośrednio na konto żłobka, a nie rodzica. Maksymalną kwotą na dziecko zdrowe jest 1500 zł, a na dziecko z niepełnosprawnością 1900 zł. Jednak świadczenie nie może przewyższać kwotą opłaty za żłobek. Jeśli więc żłobek kosztuje 1000 zł (bez wyżywienia) to taką kwotę w ramach programu otrzymają rodzice. Co więcej, istnieje również maksymalny limit opłaty za żłobek. Jeśli kwota limitu jest przekroczona, świadczenie nie przysługuje w ogóle. Pierwszy limit ustalony na czas od 1 października 2024 roku do 31 marca 2025 roku wynosi 2200 zł. Jeśli rodzice wybiorą żłobek, za który trzeba zapłacić np. 2500 zł, nie przysługuje im świadczenie "Aktywnie w żłobku".

Kiedy złożyć wniosek o 1500 zł?

Reklama

Po pierwsze wniosek o "Aktywnie w żłobku" składa się od dnia rozpoczęcia chodzenia do żłobka lub klubu dziecięcego albo pod opiekę opiekuna dziennego. Nie można robić tego z wyprzedzeniem.

Po drugie, jak już zostało wspomniane, wnioski o 1500 zł czyli świadczenie "Aktywnie w żłobku" można składać od 1 października 2024 roku. Jeśli rodzice złożą wniosek do 3 miesięcy od startu programu czyli do końca 2024 roku, będą mieli zapewnioną wypłatę świadczenia począwszy od 1 października (wypłata z wyrównaniem). W razie późniejszego złożenia wniosku, ZUS naliczy pieniądze dopiero od miesiąca złożenia wniosku. Natomiast ZUS nie naliczy pieniędzy od 1 października, jeśli dziecko później zaczęło uczęszczać do żłobka.

Przykład Ewelina M. złożyła wniosek o świadczenie z dniem 13 grudnia 2024 roku. Dziecko chodzi do żłobka od 2 września 2024 roku. Od którego miesiąca pani Ewelina nabędzie prawo do świadczenia? ZUS wypłaci "Aktywnie w żłobku" od 1 października 2024 roku.

Reklama

Przykład Marcin K. zapisał dziecko do żłobka prywatnego od 1 października 2024 roku. Wniosek do ZUS o 1500 zł złożył dopiero w lutym 2025 roku. Świadczenie otrzyma dopiero do miesiąca złożenia wniosku czyli od lutego.

Kto otrzyma 1500 zł z ZUS?

1500 zł z nowego programu przysługuje na każde dziecko, które chodzi do żłobka lub klubu dziecięcego albo opiekuje się nim dzienny opiekun. Dziecko nie musi mieć ukończonego 12 miesiąca życia. Przypomnijmy, że opieka w żłobku jest sprawowana nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia (art. 7 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3). Aktywnie w żłobku otrzyma również rodzic, gdy dziecko ukończy 35 miesiąc życia, jeśli nadal uczęszcza do żłobka. Warto podkreślić w tym miejscu, że można pobierać w tym samym miesiącu tylko jedno świadczenie z programu "Aktywny rodzic" czyli "aktywni rodzice w pracy", "aktywnie w żłobku" albo "aktywnie w domu".

O 1500 zł nowego żłobkowego mogą ubiegać się również obywatele Ukrainy. Jak tłumaczy rzecznika dolnośląskiego oddziału ZUS , Iwona Kowalska-Matis "wsparcie z programu „aktywnie w żłobku” przysługuje obywatelom Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z działaniami wojennymi, jeżeli przebywali legalnie w Polsce, jako osoby ze statusem „UKR” nieprzerwanie, przez co najmniej 365 dni. Warunek ten dotyczy również dziecka obywatela Ukrainy, które ma status „UKR” (dotyczy obywateli Ukrainy, którzy mogą uzyskać prawo do tego świadczenia na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy)."

Nowe żłobkowe 1500 zł - czy trzeba pracować?

Jedynym świadczeniem z programu "Aktywny rodzic", które wymaga aktywności zawodowej rodziców jest "Aktywni rodzice w pracy". Tutaj również przysługuje 1500 zł miesięcznie z ZUS. Natomiast zasady korzystania ze świadczenia "Aktywnie w żłobku" nie przewidują takiego wymogu. Oczywiście uczęszczanie dziecka do żłobka przy pokryciu opłaty przez państwo ułatwia podjęcie pracy przez rodziców. Jest to jedno z założeń nowego programu.