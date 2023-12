Odkryj nowe zwyczaje i stwórz własne tradycje, by wasze święta były wypełnione uśmiechem i niezapomnianymi chwilami.

Przeglądanie albumów ze zdjęciami

Przy świątecznym stole często wspomina się członków rodziny. Dziadkowie przypominają sobie swoich rodziców, pojawiają się kolejne imiona, historie, anegdoty. Święta to doskonały czas, by wyjąć schowane głęboko kartony z albumami i posłuchać opowieści starszych członków rodziny. Czas mija i wkrótce może zabraknąć już tych wspomnień. W codziennym biegu zapominamy o przeszłości i łączących nas więzach. Dobrze będzie odkryć, że nasze najmłodsze dziecko to wykapana prababcia Kazia, a kuzyn ma uszy po stryjecznym dziadku. To też świetna lekcja historii dla dzieci.

Własna sesja świąteczna

Dobrym pomysłem jest także stworzenie własnych zdjęć, które za kilkanaście lat będą oglądać wasze wnuki. Nie chodzi jednak o sesję w profesjonalnym studio. Róbcie zdjęcia, które będą dobrą zabawą. Może co roku w ubraniach w innym kolorze albo w świątecznych swetrach. Może zawsze w tym samym miejscu w domu albo z konkretną miną? Ogranicza was tylko wyobraźnia. Pamiętajcie, że robicie to dla kolejnych pokoleń, więc niech też mają za te kilkadziesiąt lat radość z patrzenia na nie.

Świąteczna poezja

Pamiętasz scenę z "Dzieci w Bullerbyn", kiedy urządza się konkurs na poezję nad miską kaszy? Czemu by nie wprowadzić takiej zabawy i przy naszym stole. Konkurs na wierszyki na temat karpia? A może poszukiwanie rymu do „makiełki”? Mnóstwo śmiechu gwarantowane.

Wspólne czytanie książek

A może zamiast eleganckich strojów i suto zastawionego stołu, wskoczycie w dresy, grube skarpety i pod kocykiem urządzicie sobie całe popołudnie zwykłego czytania książek? Kiedy ostatni raz miałaś czas na długą lekturę bez wiszących nad tobą obowiązków? Obok pierniczki, gorąca czekolada lub kompot z suszu, a dookoła ukochane osoby.

Konkursy i quizy

Tu wymagane są wcześniejsze przygotowania, ale warto! Panowie kontra panie? A może drużyny dobrane pokoleniami lub rodzinami? Wielki quiz na temat życia rodziny albo wiedzy ogólnej? Zwycięska drużyna dostaje dodatkowy kawałek sernika i nie musi zmywać po kolacji!

Świąteczna wycieczka

Każda aktywność fizyczna to dobry pomysł. Może święta będą tym momentem, kiedy zajrzycie do miejscowości obok lub zorganizujecie całodniowy wypad w góry czy nad morze? Nie musi to być wyszukana wycieczka. Można po prostu się przejechać, zobaczyć piękny widok lub na chwilę zmienić klimat. Wyjazd może być też wyprawą na polanę i rozpalenie wielkiego, świątecznego, ogniska. Kto wie, może stanie się to waszym corocznym rytuałem.

Obserwacje gwiazd

Mroźna noc i gwiazdy na zimowym niebie to piękne wspomnienia. Sprzyjają intymnym rozmowom, byciu blisko, zatrzymania się na chwile. To przecież tak potrzebny moment po całym roku gonitwy. Będziecie wspominać te zimowe wieczory bardzo długo.