Brak sukcesu w karmieniu piersią to bardzo gorzka pigułka do przełknięcia. Dla wielu kobiet jest to wielkie rozczarowanie, a chęć karmienia piersią jest tak duża, że decydują się na inną drogę, wybierając KPI. Co to znaczy?

Karmienie Piersią Inaczej

Skrót KPI oznacza po prostu Karmienie Piersią Inaczej. Odnosi się on do mam, które zdecydowały się karmić dzieci swoim mlekiem, ale nie przy pomocy piersi. Czasami jest to świadomy wybór, innym razem mamy są do tego zmuszone w wyniku różnych zaburzeń, niewystarczającego rozkręcenia laktacji lub innych przeszkód, których w danym momencie nie są w stanie pokonać. Karmienie piersią inaczej to niełatwa droga i kobiety, które decydują się na taki sposób żywienia dziecka wykazują się dużą determinacją.

Co to znaczy, że dziecko karmione jest metodą KPI?

W praktyce oznacza to, że mama odciąga pokarm z piersi, a następnie jest on podawany dziecku w inny sposób. Najczęściej po prostu z butelki, ale niektóre mamy decydują się również na specjalne sondy, przynajmniej w początkach karmienia. Brzmi dość prosto, ale w praktyce znaczy to bardzo rygorystyczne życie mamy z laktatorem. Żeby odpowiednio stymulować laktację mama musi regularnie odciągać pokarm czyli siadać na sesje z laktatorem. Takie działanie jest dość skomplikowane logistycznie i możliwe do przeprowadzenia głównie w domu, dlatego często mamy KPI żyją z zegarkiem w ręku. Gdy do tego dochodzi opieka nad niemowlęciem, trzeba naprawdę dużo samozaparcia. Kobiety decydują się na taki sposób karmienia, wiedząc jakie korzyści dla dziecka ma mleko matki. To z pewnością poświęcenie, ale wiele z mam gotowych jest je podjąć. Niestety nie wszystkie mamy, którym nie udało się karmić piersią wiedzą, że mogą przynajmniej przez jakiś czas karmić dzieci swoim mlekiem zamiast mieszanką mleko zastępczą.

Liczy się każa kropa

Mamy, które decydują się na karmienie piersią inaczej, wychodzą z założenia, że liczy się każda kropla mleka podana dziecku. Każda z mam karmi w ten sposób inną długość czasu – ponieważ stałe podtrzymywanie laktacji laktatorem jest bardzo trudno, ale traktują każde karmienie i każdy dzień podania swojego mleka jako ważny. Niektóre z mam, by ułatwić sobie zadanie, karmią dzieci mieszanie, jednocześnie podając odciągnięte mleko z piersi i mieszankę. Jeżeli w twoim otoczeniu jest mama karmiąca mlekiem z piersi, ale przy pomocy butelki warto, by usłyszała słowa docenienia. To nic złego, gdy kobieta nie zdecyduje się na taki sposób żywienia dziecka, gdy nie uda się karmić piersią, ale jeżeli to zrobi, będzie potrzebować naprawdę dużego wsparcia.