Rozmawiając z rodzicami z całego świata, z którymi spotyka się w swoim gabinecie, psycholożka stworzyła listę 6 rzeczy, których holenderscy rodzice nigdy nie robią. Dzięki temu ich dzieci cieszą się szczęśliwym dzieciństwem. Oto, co znalazło się na liście psycholożki.

Nigdy nie wozimy dzieci do szkoły autem, jeżeli możemy jechać rowerem

W Holandii kultura rowerowa jest bardzo rozpowszechniona i zaczyna się dość wcześnie. Jak tylko dziecko potrafi usiąść, wsadzane jest do fotelika rowerowego i podróżuje z rodzicami, niezależnie od pogody. Nawet, gdy ta nie jest najprzyjemniejsza, pokonują rowerową trasę. To uczy dzieci, że niezależnie od tego, jaka przeszkoda pojawi się w ich życiu, poradzą sobie z nią. Takie podejście uczy również niezależności. Kiedy dzieci mają około 9-10 lat same jeżdżą na rowerze do szkoły, czy przyjaciół. Wolność i zaufanie pomaga rozwinąć dzieciom poczucie autonomii i wyrosnąć na samowystarczalnych i pewnych siebie dorosłych.

Nie wisimy nad naszymi dziećmi

To całkiem częsty widok na placach zabaw. Dziecko bawi się samo, bez rodzica, który chodzi za nim krok w krok. Dla wielu osób zza granicy to szokujący widok. Holenderscy rodzice siedzą na ławkach i rozmawiają, a dzieci bawią się swobodnie, wchodzą gdzie chcą i często spadają z atrakcji lub zaliczają wywrotki. Holenderskie dzieci są od małego zachęcane do eksplorowania świata samemu. To pokazuje, że rodzice im ufają i wierzą w ich możliwości.

Nie pracujemy dłużej niż 40 godzin tygodniowo

Zachowanie odpowiedniej równowagi między pracą a domem sprawia, że holenderscy rodzice mają więcej czasu na aktywności z dziećmi. A nie ma nic cenniejszego niż wspólny, rodzinny czas.

Nie jemy zbyt wielu posiłków osobno

Holenderscy rodzice starają się, by przynajmniej jeden posiłek dziennie był jedzony wspólnie. Ten czas przy stole pomaga wzmocnić więzy rodzinne i budować silniejsze relacje. To dzięki spokojnemu czasowi przy wspólnym posiłku, dzieci są szczęśliwsze i spokojniejsze.

Cenimy sobie rutynę

Dla prawidłowego rozwoju dziecka bardzo ważna jest codzienna rutyna. Pozwala to dzieciom czuć się bezpiecznie na co dzień i tym samym ze spokojem odkrywać świat. Zachowanie odpowiedniej struktury dnia, trzymanie się pór drzemek, posiłków i stałych aktywności daje poczucie stabilizacji i poczucia bezpieczeństwa.

Nigdy nie mówimy, że liczy się tylko nasze zdanie

Holenderscy rodzice chcą, by ich dzieci czuły się słyszane i widziane. Dlatego uwzględniają swoje pociechy w podejmowaniu decyzji, jak tylko te są w stanie to robić. W ten sposób dzieci uczą się negocjować, ale też ponosić konsekwencje swoich decyzji. Przede wszystkim jednak wiedzą, że ich zdanie jest ważne i czują się traktowane poważnie.