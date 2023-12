Kolejność działań w matematyce

Masz problem z zapamiętywaniem kolejności działań? Praktyka czyni mistrza. Przećwicz swoją wiedzę na popularnych równaniach, z którymi mierzyli się m.in. użytkownicy YouTube'a. Zanim zabierzesz się do pracy, przypominamy jeszcze raz kolejność rozwiązywania wyrażeń arytmetycznych:

działania w nawiasach,

potęgowanie liczb,

mnożenie, dzielenie,

dodawanie, odejmowanie.

Reklama

Działania równorzędne wykonujemy zgodnie z kolejnością zapisu.

Reklama

Jak rozwiążesz równanie "7 + 7 ÷ 7 + 7 x 7 – 7"?

Przy prawidłowym stosowaniu powyższych zasad rozwiązanie równania nie powinno sprawić problemu. Zapisz je na kartce, a następnie sprawdź, czy uzyskasz poprawny wynik. W pierwszej kolejności wykonuje się mnożenie i dzielenie, dzięki czemu równanie i jego wynik prezentują się następująco:

7 + 7 ÷ 7 + 7 x 7 – 7 = 7 + 1 + 49 – 7 = 50

Proste? Zdecydowanie. Przetestuj swoje umiejętności w kolejnych, wiralowych łamigłówkach. Pamiętaj, aby działać zgodnie z regułami arytmetyki.

Jak rozwiązać równanie "60 ÷ 5 (7 - 5)"?

Postaraj się liczyć bez wspomagania kalkulatorem lub przeglądarką. Pomyśl o kolejności działań i liczbach w nawiasach. Gotowy? Oto prawidłowe rozwiązanie równania:

60 ÷ 5 (7 - 5) = 60 ÷ 5 (2) = 60 ÷ 10 = 6

Kwestią nad którą głowili się internauci było pytanie: dlaczego nie wykonano najpierw dzielenia? W tym wypadku "5(2)" jest traktowane jako oddzielne wyrażenie ("2" to wynik działania w nawiasie) i powinno być rozwiązane zanim przejdziemy do kolejności działań "od lewej do prawej".

Jaki jest wynik równania "6 - 1 x 0 + 2 ÷ 2"?

W tym wypadku ponownie liczy się kolejność działań. Przypomnij je i podlicz równanie w pamięci. Masz już wynik? Sprawdzamy. Masz wątpliwości? Pamiętaj, że możesz ułatwić sobie pracę wydzielając w nawiasach działania, które należy wykonać w pierwszej kolejności, czyli mnożenie i dzielenie liczb.

6 - 1 x 0 + 2 ÷ 2 = 6 – (1 x 0) + (2 ÷ 2) = 6 – 0 + 1 = 7

W tym wypadku internauci mierzący się z zadaniem nie mieli żadnych wątpliwości. Prawidłowy wynik powyższego równania to "7".