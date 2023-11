Czego nie można jeść w ciąży? Lista nie jest długa, ale warto unikać produktów, które się na niej znajdują. Sprawdź co można jeść w ciąży.

Czy w ciąży można jeść sushi? Uważaj na surowe rzeczy

Jedno z największych zagrożeń to produkty surowe. Przede wszystkim surowe mięsa w każdej postaci. Dlatego nie można jeść sushi w ciąży. Możesz ewentualnie prosić o modyfikowanie potrawy tak, by nie zawierała niebezpiecznych produktów. Zakazany jest też tatar czy inne potrawy, które wykorzystują surowe mięso. Jedząc je, ryzykujesz zarażenie toksoplazmozą. Ostrożność dotyczy również produktów wędzonych na zimno. Toksoplazmozą zarazić się można również jedząc niedokładnie umyte warzywa czy owoce, dlatego zwracaj szczególną uwagę na to, by dokładnie je myć, zanim przystąpisz do jedzenia. Wato jeść też rzeczy ze sprawdzonego źródła.

Czy w ciąży można jeść sery? Uważaj na brak pasteryzacji

Największe niebezpieczeństwo niosą za sobą sery pleśniowe. Tradycyjnie wykonuje się je z niepasteryzowanego mleka, a jego spożycie grozi zarażeniem się bakterią listeriozy. Zwracaj uwagę na takie sery jak brie, camembert, gorgonzola czy roquefort. Warto jednak po prostu czytać składy. Wiele dostępnych w sklepach serów mimo wszystko wykonane są z sera pasteryzowanego. Z kolei w innych produktach mlecznych może się pojawić takie, które nie zostało poddane pasteryzacji. Dlatego odruch czytania składów produktów jest szczególnie cenny w czasie ciąży.

Czy w ciąży można pić kawę?

Osobną kategoria, wobec której należy wykazać się ostrożnością są napoje. Jednym z nich jest kawa. Zaleca się spożycie około 2-3 słabych filiżanek kawy. Nadużycie kofeiny może mieć poważne konsekwencje dla rozwoju płodu i ciąży. Kofeina znajduje się nie tylko w kawie, ale i w innych napojach. Tu znowu przyda się odruch czytania składów. Kolejną grupą produktów, które nie służą ciężarnym są niektóre z ziół. Szczególnie zakazane są np. aloes, szałwia, krwawnik pospolity, tymianek, ale i inne. Warto dokładnie sprawdzić lub skonsultować z lekarzem czy picie danego zioła jest wskazane. Jednym z ziół, które zakazane są na początku ciąży, ale można je pić od 37 tygodnia ciąży są liście malin. Ich regularne picie może wpłynąć na usprawnienie akcji porodowej.

Inne produkty, na które trzeba uważać

Kolejnym produktem, na który trzeba uważać jest wątróbka. Jedzenie jej w nadmiernej ilości doprowadzi do przedawkowania witaminy A, a to z kolei może być niebezpieczne dla płodu. Zakazany jest również alkohol. Poza tym warto utrzymywać zróżnicowaną, zbilansowaną dietę. Unikać nadmiaru produktów przetworzonych, mocno solonych i słodkich. Czas ciąży nie jest też wbrew pozorom czasem jedzenia za dwóch, a raczej dla dwóch.