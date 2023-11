Rodzice mogą przygotować dziecko do tego, że rodzina się powiększy. To będzie duży krok w stronę łagodniejszego przejścia tego zapewne niezbyt łatwego dla niego momentu. Jak w takim razie przygotować dziecko na rodzeństwo?

Zacznij już w ciąży mówić o ciąży

Rozmowy o rodzeństwie zacznij już w ciąży. Dostosuj je do własnej gotowości i poziomu dojrzałości dziecka. Przedszkolakom trudno będzie zrozumieć koncept czasu, można zatem powiedzieć, że dziecko, gdy drzewka będą zielone i w ten sposób wyglądać jego przyjścia na świat. Naturalnym jest, że mogą się pojawić dociekliwe pytania, warto zatem zawczasu przygotować sobie odpowiedzi i przemyśleć jak bardzo w szczegóły chce się wchodzić. Dziecko będzie najczęściej zainteresowane odpowiedzią na pytanie: "Skąd dosłownie się biorą dzieci?". Najlepiej trzymać się prawdy i powiedzieć, że z macicy, która jest w brzuszku mamy. Wielu dzieciom taka informacja wystarczy.

Opowiadaj o dzieciństwie dziecka

Żeby dziecko zrozumiało, z czym wiąże się i jak wygląda pojawienie się noworodka w domu, najlepiej to robić pokazując zdjęcia i filmiki z jego dzieciństwa, ubranka, pamiątki. Historyjki pomogą dziecku zrozumieć, jak może wyglądać codzienność z niemowlęciem, a jednocześnie poczuć, że nadal jest ważnym członkiem rodziny i nie traci zainteresowania i uwagi jej członków. Poza tym można odwiedzić kogoś z małym dzieckiem, by zobaczyć jak mały jest dzidziuś i jak się zachowuje. Jeżeli lekarz nie ma nic przeciwko można zabrać dziecko na wizytę, w czasie której posłuchacie serduszka lub obejrzycie obraz na USG. Warto jednak dopytać o to przed wizytą. Nie każdy lekarz zgadza się na obecność dziecka w gabinecie.

Zaangażowanie dziecka w przygotowania

Jeżeli dziecko wyraża taką chęć, można je również zaangażować w kompletowanie wyprawki dla noworodka. Wyciąganie rzeczy po starszym rodzeństwie, organizowanie nowych. Każdy kolejny przedmiot jest świetnym pretekstem do rozmowy i opisu rzeczywistości, która wkrótce nadejdzie. Pojawiające się pomału w otoczeniu dziecka kolejne elementy wyprawki pomogą zrozumieć mu zmiany, które zachodzą. Nie zmuszaj jednak syna, czy córki do oddawania swoich rzeczy młodszemu rodzeństwu. Czasami może ono protestować przed oddaniem jakiejś zabawki, nawet gdy dawno już jej nie używa. Uszanuj to. Dziecko buduje w ten sposób swoje poczucie wartości i miejsce w nowym układzie rodzinnym.

Rozmawiaj o trudnościach

Nie rysuj przed dzieckiem samych wspaniałych chwil. Opowiadaj i o nich, ale przygotuj je jednak w sposób dostosowany do jego wieku, że czasami będzie trudno. Opisz sytuacje, kiedy np. nie będziesz mogła pomóc starszakowi, bo na ręku będzie niemowlę. Pogadajcie o tym, że to może być niefajne i co możecie wtedy robić. Nie zmuszaj też starszego brata lub siostry do pomagania przy młodszym dziecku. To w porządku jeśli nie chce tego robić. Pewnie wiele osób z otoczenia będzie o to pytać, ale ty wyraźnie powiedz dziecku, że opieka nad maluszkiem to wasz obowiązek.

Najpierw jest sobą, potem starszym bratem lub siostrą

Na sam koniec pamiętaj, że starszak jest przede wszystkim sobą. Nagle stanie się starszym bratem czy siostrą i wszyscy zaczną o nim tak mówić. A przecież dziecko wciąż czuje się sobą, wciąż jest Stasiem czy Zosią. I choć w noworodkowej rzeczywistości nie jest to łatwe, staraj się nadążać za sprawami starszego dziecka, które wychodzą poza świat, w którym pojawia się młodsze rodzeństwo.