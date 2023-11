Ciemieniucha nie jest niczym nadzwyczajnym, a jej pojawienie się na głowie nie świadczy o chorobie. Jest jednak problemem estetycznym. Poznaj sposoby na to, jak usunąć ciemieniuchę z główki dziecka.

Co to jest ciemieniucha i kiedy się pojawia?

Zrogowaciały, żółty naskórek na główce niemowlęcia, ale też starszego dziecka to dość powszechny problem. Nie świadczy ona o braku higieny albo zaniedbaniach. Jej pojawienie się związane jest z nadaktywnością gruczołów łojowych na główce dziecka i nie powinno być powodem do niepokoju. Zmiany te częściej pojawiają się latem, niż zimą, co związane jest z wyższą temperaturą i większą pracą gruczołów. Ciemieniucha to stan zapalny, ale zazwyczaj po pozbyciu się jej za pierwszym razem, pozostaje już tylko wspomnieniem. Zmiany skórne nie powodują dyskomfortu u dziecka, nie są też groźne, ale zaleca się ich usuwanie, gdyż mogą z czasem doprowadzić do zakażeń bakteryjnych.

Reklama

Sposób na ciemieniuchę w kilku krokach

Reklama

1. Natłuszczanie. Kiedy zobaczysz zmiany na główce dziecka obficie ją natłuść. Możesz do tego użyć zwykłej oliwki lub innego olejku, który już masz w domu do pielęgnacji dziecka. Najlepiej główkę natłuścić przynajmniej kwadrans przed kąpielą. Podczas mycia główki dziecka jednocześnie usuwa się tłuszcz, a masując pozbywa pierwszych warstw naskórka. Takie natłuszczenie trzeba powtarzać regularnie do czasu zniknięcia problemu. Na naoliwioną główkę można nałożyć czapeczkę. Ciepło zwiększy działanie oliwki, uważaj jednak by nie przegrzać dziecka.

2. Wyczesuj. Rozmiękczony przez oliwkę i kąpiel naskórek będzie o wiele lepiej schodził podczas czesania główki specjalna miękką szczoteczką dla niemowląt. Chociaż może cię kusić by zdrapywać łuski z głowy dziecka, lepiej tego nie robić. Łatwo wtedy podrapać dziecko i doprowadzić do zakażenia ranek. Specjalne miękkie szczoteczki i regularne wyczesywanie powinno wystarczyć.

3. Co jakiś czas można wykonać dziecku bardzo delikatny peeling. Takie działanie pomoże pozbyć się ciemieniuchy i zadziała prewencyjnie. Do tego celu możesz wykorzystać otręby lub płatki owsiane. Taki masażtk powinien być jednak bardzo delikatny i odbywać się co jakiś czas.

4. Nawilżenie. Po kąpieli i wyczesaniu główki dziecka nałóż również tam lekki krem nawilżający. Zapobiegnie to przesuszaniu i powstawaniu kolejnych warstw zrogowaciałego naskórka.

Ważna jest prewencja

O ile ciemieniucha nie jest powodem do zmartwień, warto podejmować działania zanim się pojawi. Wszystkie powyższe kroki działają nie tylko na usunięcie zmian z główki dziecka, ale również pomagają ich uniknąć. Natłuszczanie i nawilżanie główki pomaga w zachowaniu zdrowej i pięknej delikatnej skóry na głowie niemowlęcia.