Dziecko nie chce się uczyć angielskiego? Poznaj sposoby na to, by pomóc dziecku w nauce języka.

Kluczem jest motywacja

Być może jest tak, że dotychczas dziecko słyszało tylko, że musi znać język obcy, żeby dostać dobrą pracę, albo musi się uczyć, bo to przedmiot na egzaminie. To nic ciekawego dla dziecka i z pewnością nie sprzyja zwiększaniu chęci do nauki. Warto poszukać wraz z dzieckiem i rozmawiać o tym, dlaczego naprawdę obcy język może być w życiu przydatny. Albo nawet konkretnie, jak może być przydatny w życiu naszego dziecka. Wpleść go w aktywności, które dziecko interesują, poznawać słownictwo, które naprawdę jest przydatne, a nie sztuczne dialogi z podręczników. Pokazywać możliwości, a nie straszyć konsekwencjami.

Reklama

Różnorodne metody

Nauczenie się języka poprzez siedzenie sztywno w szkolnej ławce lub wkuwanie słówek przy biurku jest bardzo trudne. Nic dziwnego, że dziecko nie ma chęci tego robić, albo idzie to opornie. Żeby język wchodził do głowy, trzeba go poznawać wielowymiarowo i w postaci różnych bodźców. A przede wszystkim w autentycznym kontakcie z żywym językiem. Zadbaj o to, by dziecko nie uczyło się języka tylko z podręcznika. Nie musi wcale wyjeżdżać na specjalne obozy językowe lub długie wakacje. Pozwól dziecku eksplorować Internet lub oglądać ulubione seriale w języku, którego się uczy. Doskonałym miejscem do nauki języka w prawdziwym kontakcie są interaktywne gry komputerowe. Nie trzeba będzie dziecka długo przekonywać, że język jest przydatny, by pogadać z kimś po drugiej stronie ekranu. A może razem wpadniecie na jeszcze jakieś pomysły?

Reklama

Nie wytykaj błędów

W nauce języka nie ma nic gorszego niż ciągłe wytykanie błędów. Niestety wciąż jeszcze wiele lekcji opiera się na ciągłym poprawianiu, zamiast komunikacji. Takie metody nie przynoszą efektu, bo młodzi ludzie boją się mówić w obawie przed popełnieniem błędu. A przecież ważniejsze od dobrej końcówki jest to, że można się z kimś dogadać albo zrozumieć, co napisał ulubiony tiktoker. Pokazuj dziecku, że błędy nie wykluczają komunikacji.

Włącz się do nauki

Kiedy robi się coś razem, staje się to dużo łatwiejsze. Być może już znasz język, a może zaczniesz się uczyć kolejnego i razem będziecie siadać do zadań i nauki słówek? Dostrzegaj trud dziecka i jego starania. Przedstawiaj naukę języka jako coś zabawnego i przydatnego, a nie trudnego i kojarzącego się z mozołem.