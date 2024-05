Darmowe zajęcia wakacyjne dla dzieci dostępne dla każdego

Choć zdaniem specjalistów wzrost inflacji został zatrzymany, to nadal wszyscy odczuwamy konsekwencje wzrostu cen i uważniej planujemy domowe budżety. Tymczasem zbliżają się wakacje, a zaraz po nich nowy rok szkolny, czyli bez wątpienia czas zwiększonych wydatków. Jak zorganizować dzieciom dwa letnie miesiące, by z jednej strony, zapewnić i atrakcje i zorganizować wolny a czas, a z drugiej, by nie nadwyrężyć stanu konta? Warto skupić uwagę na instytucjach, które korzystają z dostępnych dofinansowań i dzięki nim przedstawiają dzieciom i rodzicom ofertę zajęć darmowych lub w mocno obniżonych cenach.

100 z 1500 instytucji dostało to dofinansowanie

Fundacja PFR ogłosiła wyniki Wakacyjnej AktywAKCJI, czyli konkursu, w ramach którego dofinansuje 100 instytucji organizujących zajęcia bezpłatne, skierowane do dzieci z małych miejscowości i zawierające element edukacji ekologicznej. Jest to IV edycja programu, a w ramach konkursu wpłynęło aż 1500 zgłoszeń. Wnioski mogły składać: szkoły podstawowe, stowarzyszenia, fundacje, organizacje pozarządowe, jednostki ochotniczej straży pożarnej, domy dziecka, rodzinne domy dziecka, świetlice środowiskowe, kościelne jednostki organizacyjne mające siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, biblioteki, domy kultury, placówki oświatowe i opiekuńcze, koła gospodyń wiejskich, ośrodki socjoterapii i ośrodki wychowawcze.

Jak przekazała koordynatorka projektu, komisja z dużą starannością wybrała projekty, które skupiają się na dzieciach i młodzieży z lokalnych społeczności. Liczba zgłoszonych wniosków przerosła oczekiwania, co sprawiło, że wybór był niezwykle trudny. Wszyscy wykazali się dużą kreatywnością, a poziom projektów był naprawdę wyrównany. Zwycięskie projekty będą realizowane w okresie od 26 czerwca 2024 r. do 31 sierpnia 2024 r., a Fundacja będzie na bieżąco relacjonowała przebieg tych inicjatyw i informowała o wakacyjnych przygodach dzieci z całej Polski, które dzięki grantom będą mogły spędzić lato aktywnie i beztrosko. Z listą podmiotów, które otrzymały granty, można zapoznać się tutaj. Są wśród nich gminne biblioteki, domy kultury, ośrodki sportowe, koła gospodyń wiejskich i ochotnicze straże pożarne. Wysokość dofinansowania, jaką otrzymały waha się od 2440 zł do 5000 zł.