Jak rozmawiać z dzieckiem o śmierci zwierzaka? To przytłaczające i smutne doświadczenie jest często dla dziecka pierwszym kontaktem ze śmiercią. Jak przejść przez ten czas w sposób łagodny i wspierający?

Przede wszystkim mów prawdę

Nie ma sensu okłamywanie dziecka. Choć to kusząca opcja, nie jest dobrym pomysłem opowiadanie, że pies wyjechał mieszkać w lepszych warunkach albo kotek jest na specjalnej farmie dla kotów, w której ma wszystko, czego potrzebuje. Mówienie o tym, że piesek znalazł żonę i teraz mieszka z nią w innym miejscu również nie jest dobre z kilku powodów. Po pierwsze, jeżeli dziecko odkryje prawdę – a tak się prędzej czy później stanie – zrozumie, że nie zawsze jesteś z nim szczera. Zacznie się zastanawiać, kiedy jeszcze nie powiedziałaś prawdy i podwaliny zaufania zostaną zburzone. Zamkniesz w ten sposób również drogę do przeżycia żałoby i możliwości pożegnania się ze zwierzęciem. Dlatego, mimo że to nie łatwe, zawsze mów dziecku prawdę o tym, co się dzieje.

Reklama

Szczera rozmowa z rodzicem

Reklama

Dopilnuj, żeby to rodzic przekazał dziecku smutną wiadomość. Przede wszystkim dlatego, by dziecko miało jego wsparcie od razu oraz po to, by móc na bieżąco obserwować reakcję dziecka. Przekaż informację dziecku w sposób jak najprostszy i szczery. Nie unikaj odpowiadania na wszystkie pytania, które pojawią się w głowie dziecka. Odpowiadaj na nie zgodnie z prawdą, chroniąc jedynie przed zbyt drastycznymi szczegółami, jeżeli zwierzę zginęło w wypadku. Używaj też dokładnego języka. Nie mów, że Smaczek zasnął, bo dziecko może myśleć, że piesek jeszcze się obudzi albo samo będzie bało się spać, obawiając się śmierci. Jasno wyjaśnij, że jest ona zjawiskiem nieodwracalnym.

Odprawianie rytuałów

Czasami z perspektywy osoby dorosłej może się to wydawać nieadekwatne, ale nie ma nic złego w wyprawieniu pupilowi pogrzebu. Nawet jeśli nie będzie to bezpośrednie uczestnictwo w pochówku zwierzęcia, wyprawcie ceremonię pożegnalną dla zwierzaka. Od dziecka zależy jak bardzo się zaangażuje i co będzie przygotowywać. Nie bagatelizuj pomysłów dziecka, nawet jeśli dla dorosłego będą one dziwne. Rytuał pożegnania to początek procesu żałoby. Możecie przygotować też album lub pudełeczko z pamiątkami, które będą przypominać o ukochanym zwierzaku.

Dziecko musi przeżyć żałobę

Nie oczekuj, że dziecko kolejnego dnia będzie wesołe i zapomni o całej sprawie. Również w przypadku śmierci zwierzaka musi przejść żałobę. Pozwól dziecku doświadczać wszelkich emocji, jednocześnie stanowiąc pocieszenie. Huśtawki nastrojów, mimo powrotu do codzienności, są zupełną normą. Przy okazji śmierci zwierzaka mogą się pojawiać różne pytania egzystencjalne, również o śmierć członków rodziny. Bądź gotowa na nie odpowiadać również w sposób prosty i jasny.