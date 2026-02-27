Zaświadczenie o zatrudnieniu do przedszkola - wzór
Rodzice dziecka przyjmowanego do przedszkola publicznego muszą dostarczyć na potrzeby rekrutacji zaświadczenie o zatrudnieniu. Jakie informacje powinny znaleźć się w takim zaświadczeniu?
W zaświadczeniu podaje się takie informacje, jak:
- miejsce zatrudnienia
- rodzaj umowy
- daty zatrudnienia
- przebywanie na urlopach macierzyńskim, wychowawczym, bezpłatnym powyżej 30 dni
- pieczątka pracodawcy i podpis osoby uprawnionej
Oto wzór zaświadczenia do pobrania w formacie doc i pdf.
Zaświadczenie o zatrudnieniu do przedszkola publicznego
Przedstawienie zaświadczenia o zatrudnieniu może być wymagane w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola. Wynika to z art. 131 ust. 4 Prawa oświatowego:
W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole, oddział przedszkolny w danej publicznej szkole podstawowej albo dana publiczna inna forma wychowania przedszkolnego nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny, zwłaszcza potrzeb rodziny, w której rodzice albo rodzic samotnie wychowujący kandydata muszą pogodzić obowiązki zawodowe z obowiązkami rodzinnymi, oraz lokalnych potrzeb społecznych. Organ prowadzący określa dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów.
W związku z powyższym jednym z kryteriów dodatkowych może konieczność pogodzenia przez rodziców dziecka obowiązków zawodowych z obowiązkami rodzinnymi. Wówczas przyznawane są dodatkowe punkty.
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2024, poz. 737)
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję