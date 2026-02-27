Zaświadczenie o zatrudnieniu do przedszkola - wzór

Rodzice dziecka przyjmowanego do przedszkola publicznego muszą dostarczyć na potrzeby rekrutacji zaświadczenie o zatrudnieniu. Jakie informacje powinny znaleźć się w takim zaświadczeniu?

Reklama

W zaświadczeniu podaje się takie informacje, jak:

miejsce zatrudnienia

rodzaj umowy

daty zatrudnienia

przebywanie na urlopach macierzyńskim, wychowawczym, bezpłatnym powyżej 30 dni

pieczątka pracodawcy i podpis osoby uprawnionej

Oto wzór zaświadczenia do pobrania w formacie doc i pdf.

Zaświadczenie o zatrudnieniu do przedszkola publicznego

Przedstawienie zaświadczenia o zatrudnieniu może być wymagane w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola. Wynika to z art. 131 ust. 4 Prawa oświatowego:

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole, oddział przedszkolny w danej publicznej szkole podstawowej albo dana publiczna inna forma wychowania przedszkolnego nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny, zwłaszcza potrzeb rodziny, w której rodzice albo rodzic samotnie wychowujący kandydata muszą pogodzić obowiązki zawodowe z obowiązkami rodzinnymi, oraz lokalnych potrzeb społecznych. Organ prowadzący określa dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów.

W związku z powyższym jednym z kryteriów dodatkowych może konieczność pogodzenia przez rodziców dziecka obowiązków zawodowych z obowiązkami rodzinnymi. Wówczas przyznawane są dodatkowe punkty.