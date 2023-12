Amerykańska Akademia Pediatrii wydała szereg zaleceń, które mają zmniejszyć ryzyko nagłej śmierci niemowląt. Stosowanie się do wskazówek może w znaczny sposób zminimalizować wystąpienie SIDS.

Dziecko śpi tylko na plecach

Układanie dziecka do snu na plecach zmniejsza ryzyko nagłej śmierci. Jest bezpieczne nawet dla dzieci, które cierpią na refluks, bowiem mechanizmy układu oddechowego zabezpieczają przed zachłyśnięciem. Pozycję tę zaleca się zarówno dzieciom donoszonym, jak i wcześniakom. Jednocześnie AAP rekomenduje kładzenie dziecka na brzuszku i stopniowe zwiększanie czasu w tej pozycji, ale tylko, gdy dziecko jest w stanie czuwania. Nie powinno się również układać niemowląt do snu na boku.

Twarde podłoże

Niemowlęta powinno układać się do snu na twardym podłożu z dobrze naciągniętym prześcieradłem. Dziecko nie powinno spać na miękkich kanapach, zapadających się materacach. Powinno też spać w miejscach do tego przeznaczonych, a nie np. w foteliku samochodowym. Oczywiście nie chodzi o to, by budzić dziecko, gdy zaśnie w czasie drogi, ale nie usypiać tam dziecka specjalnie. W przypadku nosideł i chust, należy pilnować by buzia dziecka nie zagłębiła się w fałdy ubrania.

Karmienie piersią

Karmienie piersią zdecydowanie zmniejsza ryzyko wystąpienia nagłej śmierci łóżeczkowej. Zalecenia wskazują na wyłączne karmienie piersią dzieci do 6. miesiąca życia, a potem kontynuowanie karmienia i stopniowe rozszerzanie diety.

Spanie blisko rodziców

Wspólny pokój i łóżeczko w bliskiej odległości łóżka rodziców to preferowana opcja. Niemowlę śpiące w osobnym pokoju znacząco zwiększa ryzyko wystąpienia SIDS. AAP zaleca też karmienie piersią w łóżku rodzica i ewentualne odłożenie dziecka z powrotem do łóżeczka, zwłaszcza gdy mama uśnie w trakcie. Jest to bezpieczniejsze niż karmienie na fotelu lub w innym miejscu, w którym mama może zasnąć i przygnieść dziecko lub wypuścić je z rąk. Jednocześnie, jeżeli dziecko zasypia w łóżku rodziców nie powinno się znajdować pomiędzy nimi. W łóżku nie może być też żaden dorosły palący papierosy, po narkotykach lub lekach. Materac łóżka rodziców również powinien być twardy, a dziecko nie przykrywane kołdrą rodziców. Nie powinno tam być też innych przedmiotów i kocyków.

Miejsce spania

Miejsce spania, w którym śpi dziecko nie powinno mieć żadnych ozdób, miękkich kocyków, zabawek, pieluszek. W każdą z tych rzeczy dziecko może się zaplątać we śnie i nie móc się wyswobodzić. Dotyczy to również specjalnych ochraniaczy na barierki łóżeczka.

Tego unikaj w ciąży i po porodzie

W ciąży i po porodzie należy unikać palenia papierosów, dymu papierosowego i alkoholu. Palenie papierosów jest jednym z głównych czynników ryzyka SIDS. Dotyczy to również palenia biernego. Alkohol i środki odurzające są absolutnie zakazane dla osób opiekujących się dzieckiem.

Nie przegrzewanie dziecka

Nie zaleca się, by dziecko spało w czapeczce, ale też ubierane było w więcej, niż jedną dodatkową warstwę niż osoba dorosła. Nie jest do końca jasne, dlaczego przegrzewane dzieci są bardziej podatne na nagłą śmierć łóżeczkową, ale występuje takie powiązanie.