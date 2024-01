W dziecięcym pokoju toczy się życie. Szaleje wyobraźnia, działa kreatywność, zabawa wyzwala mnóstwo twórczej energii. Nie sprzyja to utrzymaniu idealnie schludnego wnętrza, ale to nie szkodzi.Poznaj sposoby na utrzymanie pokoju dziecka w porządku, który jest realny do osiągnięcia.

Po pierwsze: mniej rzeczy

Nie będzie niczym odkrywczym stwierdzenie, że to rzeczy tworzą chaos w dziecięcym pokoju. Okazji do ich kupowania i otrzymywania jest wiele. Na każdym kroku bombardują nas zabawki i dodatki dla dzieci. Gazety, przekąski, akcesoria higieniczne często mają w pakiecie dodatkowy prezencik. Sami również ulegamy pokusie kupna kolejnego misia, autka, klocków. Jeśli jeszcze dorzucimy bliskich, którzy dorzucą swoje podarunki koniec jest taki, że toniemy w rzeczach. Dlatego podstawą jest ich ograniczenie. Wprowadź żelazne zasady dla samej siebie, ale też bliskich. To działanie dobre nie tylko dla ładu w pokoju, ale również dla środowiska i rezygnowania z nadmiernej konsumpcji.

Rzeczy, które są, mają swoje miejsce

Czy jesteś pewna, że dziecko wie, gdzie odkładać swoje rzeczy? To, co dla ciebie może być oczywiste, dla dziecka niekoniecznie. Podczas kolejnego sprzątania ustalcie razem, gdzie co jest trzymane i gdzie ma wracać po zabawie. Może się okazać, że dziecko nie umie sobie poradzić z jakimś pudełkiem albo najzwyczajniej w świecie nie wiedziało, że lalki mają siedzieć na półce. Pozwól dziecku decydować o tym, gdzie rzeczy mają mieć miejsce. Taka autonomia zachęci do dbania o porządek.

Konsekwencja

Żeby wyrobić w sobie jakiś nawyk, potrzeba na to nawet kilku tygodni. Dlatego trudno oczekiwać od dziecka, które odniesie zabawkę na miejsce raz w tygodniu, że będzie robić to zawsze. Dlatego wdróżcie konsekwentny system. Na przykład zawsze po kolacji każde dziecko odnosi na miejsce tyle zabawek, ile ma lat. Stosujcie tę zasadę codziennie, a po jakimś czasie wejdzie dziecku w krew.

Elastyczność

Na drugim biegunie jest elastyczność w działaniach dziecka w sprzątaniu. To nie fair kazać mu przerywać zabawę, żeby podniosło coś z ziemi. Pokaż, że mu ufasz, że to zrobi np. przed pójściem spać. Ustalcie zasadę o ogarnięciu pokoju, ale nie stój nad dzieckiem jak strażnik. Takie podejście sprawi, że sprzątanie na własnych warunkach będzie dla dziecka łatwiejsze i lepiej będzie mu się kojarzyć. Maluchy nie zawsze jeszcze potrafią wszystko robić samemu, dlatego doceniaj chęci i oferuj pomoc. Nie krytykuj też krzywo ustawionych figurek czy źle zamiecionego pokoju. W ten sposób nie nauczysz dziecko dbania o czystość, a jedynie zniechęcisz do prac domowych.

Funkcjonalność jako priorytet

Wiele dziecięcych gadżetów jest bardzo ładnych, ale niestety w ogóle nie funkcjonalnych i utrudniających utrzymanie porządku w domu. Zmień swoje oczekiwania względem tego pomieszczenia. Ma być czysto i higienicznie, a nie tylko jak z obrazka w Internecie. Wybieraj takie rzeczy do organizacji, które będą łatwo dostępne również dla dziecka. Nikomu nie chciałoby się sprzątać, jeżeli trzeba w to wkładać dodatkowy wysiłek w równe układanie falbanek czy nieużytecznych ozdób.